Líder Aviação recebe inscrições para programa de trainee; veja detalhes

A empresa Líder Aviação está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2024. Podem se inscrever pessoas que se formaram a partir de dezembro de 2020 e estudantes com previsão de conclusão de curso até dezembro deste ano.

As oportunidades disponíveis são para as áreas de Engenharias Aeronáutica, Aeroespacial, Mecânica Aeronáutica, Mecânica; Sistemas da Informação; Ciência da Computação; Engenharia da Computação, de Software e de Sistemas.

Para participar do processo de seleção é necessário ter inglês avançado, domínio do pacote Office e disponibilidade para residir nas regiões Sudeste e Nordeste. As localidades onde as posições estão disponíveis serão determinadas somente após o início do Programa Trainee, segundo a empresa.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro, exclusivamente on-line, pelo site do Programa Trainee. O processo seletivo tem cronograma até dezembro deste ano, e os aprovados serão admitidos em janeiro de 2024.

A empresa oferece de benefícios: assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, vale-alimentação, e vale-refeição.