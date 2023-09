Unilab abre inscrição para concurso com salário de R$ 9 mil; veja edital

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Campus das Auroras na cidade de Redenção, no Ceará, iniciou as inscrições para o concurso público de professor da área de Máquinas e Mecanização Agrícola com salário de R$ 9.616,18.

A instituição exige diploma de graduação na área de Agronomia ou Engenharia Agrícola, além de doutorado em Engenharia Agrícola. Os candidatos serão submetidos a uma prova escrita, outra didática e uma de títulos, sendo esta última classificatória e as outras duas eliminatórias.

Inscrição

A inscrição será realizada via e-mail entre os dias 6 de setembro a 6 de outubro deste ano.

O candidato deve enviar sua inscrição, exclusivamente, para o e-mail secretariaidr@unilab.edu.br.

No campo de “assunto”, deve escrever: "Inscrição para o concurso público de professor da carreira do magistério superior - Edital nº 63/2023".

No corpo do e-mail, dirigir-se à Direção do Instituto de Desenvolvimento Rural, solicitando inscrição.

Em anexo, no formato PDF, devem constar os documentos exigidos no edital.

Ainda conforme a Unilab, as informações sobre datas, horários e locais de realização das provas serão divulgadas no próprio site da instituição na aba: Concurso - Professor Efetivo - Instituto de Desenvolvimento Rural.

Confira o cronograma: