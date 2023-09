Embraer abre processo seletivo com 350 vagas de estágio em diversas áreas; veja detalhes

A multinacional brasileira de aviação Embraer abriu, nesta sexta-feira (1º), um processo seletivo e está com cerca de 350 vagas de estágio disponíveis. As oportunidades são destinadas a estudantes de todo o Brasil.

Segundo divulgado, as atividades poderão ser desenvolvidas de maneira presencial, híbrida ou totalmente remota. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 8 de outubro, através do site de programas da Embraer.

Os estudantes do nível superior ou técnico de todas as idades interessados no ecossistema de aprendizagem ofertado são elegíveis para candidatura. Os selecionados irão desempenhar suas funções a partir de janeiro de 2024.

Conforme afirmou vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da empresa, Andreza Alberto, o intuito da iniciativa é promover uma interação entre os jovens e a equipe experiente que já faz parte do quadro de colaboradores.

"Oferecer ao estudante uma experiência imersiva no ambiente de negócios ao lado de profissionais altamente qualificados e proporcionar o apoio para o desenvolvimento de competências destes talentos fazem parte do nosso propósito de construir um ambiente de trabalho cada vez mais inovador, diverso e inclusivo", disse Alberto.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio, vale-transporte, vale-refeição, auxílio home office, aplicativo de acesso a academias, convênio médico e odontológico.

De acordo com a Embraer, os participantes que não forem admitidos na fase atual farão parte do banco de talentos, podendo ser convidados para oportunidades futuras.