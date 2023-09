Concurso da AMC ofertará 128 vagas e terá remuneração de R$ 5.561,89; veja edital

O edital do novo concurso da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza foi divulgado nesta sexta-feira (1º), segundo disse o prefeito José Sarto, em publicação nas redes sociais.

O certame ofertará 128 vagas para o cargo de agente municipal de operação e fiscalização de trânsito, com remuneração de R$ 5.561,89, segundo o prefeito.

Podem concorrer candidatos com ensino médio completo com conhecimento específico na área de trânsito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

As inscrições começam às 14h do dia 14 de setembro e seguem abertas até o dia 15 de outubro. Enquanto isso, os candidatos que irão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição terão de fazê-lo no período entre 11 e 13 de setembro.

Quem deseja realizar a inscrição precisa acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 120.

Inscrições

Ainda conforme José Sarto, as inscrições terão início no dia 14 de setembro e vão até 15 de outubro. O certame será realizado pelo Imparh e contará com seis etapas, com prova objetiva, prova de avaliação psicológica, prova de capacidade física, curso de formação profissional, procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros) e procedimento biopsicossocial (para candidatos com deficiência).

"Com esse concurso a gente vai qualificar ainda mais as nossas equipes, que são as grandes responsáveis por ganharmos tantos prêmios a nível nacional e internacional na questão da mobilidade", destacou o prefeito.