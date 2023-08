Sesc Ceará abre matrículas para turmas de pré-universitário e EJA; saiba como se inscrever

O Sesc Ceará está com matrículas abertas, até 10 de setembro, para turmas gratuitas nas modalidades pré-universitário e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As matrículas devem ser feitas presencialmente nas unidades. O pré-universitário acontece em Fortaleza, Sobral e Crato. Nas turmas de EJA, as vagas são para o ensino fundamental, anos inicias e finais e ensino médio, nas unidades de Fortaleza, Sobral, Iguatu, Juazeiro e nas unidades do Sesc Ler em Aracati, Crateús, Ibiapina, Quixeramobim e São Gonçalo do Amarante.

Para a inscrição no pré-universitário, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e declaração ou histórico escolar do Ensino Médio a partir do 2º ano.

Já para a EJA, são pedidos RG, CPF, comprovante de residência, declaração ou histórico escolar, uma foto 3x4 e uma pasta escolar. As aulas acontecerão de forma presencial, de segunda a sexta, das 18h20 às 21h40.

O pré-universitário é um curso intensivo de preparação para uma vaga no ensino superior e é voltado para alunos matriculados a partir do 2º ano do ensino médio. A EJA, por sua vez, é a oportunidade para quem quer terminar a Educação Básica e concluir o ensino médio.

Unidades do Sesc Ceará:

Pré-universitário:

Educar Sesc II - Rua José Bastos, 704, Couto Fernandes, Fortaleza. (85) 99178.6155

Educar Sesc Sobral - Rua Dom Lourenço, 855, Campo dos Velhos, Sobral. (88) 3611.0827

Educar Sesc Crato - Rua André Cartaxo, 443, São Miguel – Crato. (88) 3586.9177

EJA: