Cagece abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza; confira

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abre, neste sábado (2), as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos no mês de setembro em Fortaleza. Serão ofertadas 75 vagas para os cursos de pintura industrial, logística básica e redação. O processo ocorre presencialmente, na sede da companhia, localizada no bairro Vila União.

No momento da inscrição, o interessado deverá apresentar carta de encaminhamento do SINE/IDT, carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço.

Para ser beneficiado, é necessário ter no mínimo 16 anos e solicitar a carta de encaminhamento em qualquer SINE/IDT até sexta-feira (1º) tendo em mãos: comprovante de endereço em Fortaleza ou Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), número do PIS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), identidade e CPF.

Segundo a Cagece, a carta de encaminhamento não garante a vaga no curso escolhido, pois elas serão preenchidas por ordem de chegada no dia da inscrição.

Para quem já concluiu algum curso gratuito oferecido pela Cagece, é possível substituir a carta de encaminhamento pelo certificado de conclusão do curso realizado.

Serviço

Matrícula

Data: sábado (2 de setembro)

Horário: 8h às 12h

Local: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Cursos

Redação – 25 vagas

Período: 4/9 a 29/9

Horário: 17h30 às 19h30, de segunda a sexta

Pintura Industrial – 25 vagas

Período: 11/9 a 17/9

Horário 1: 17h às 21h, de segunda a sexta

Horário 2: 8h às 17h, sábado e domingo

Logística Básica – 25 vagas

Período: 25/9 a 28/9

Horário: 17h às 19h, de segunda a sexta