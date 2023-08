Concurso do MEC encerra inscrições nesta segunda (28); salário é de R$ 6,2 mil

As inscrições para o concurso do Ministério da Educação (MEC) terminam nesta segunda-feira (28), às 18 horas. São oferecidas pela pasta 220 vagas de nível superior, no total, sendo 165 para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros. Os aprovados deverão atuar como técnicos em assuntos educacionais.

A taxa de inscrição, que pode ser feita no site da Cebraspe, custa R$ 80 e as provas — objetivas e subjetivas — serão aplicadas no dia 8 de outubro, em Brasília, com previsão de publicação do gabarito final no dia 25 do mesmo mês.

Para uma jornada de 40 horas semanais, a remuneração oferecida é de R$ 6,2 mil, incluindo vencimento básico de R$ 2,4 mil e gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de R$ 3,8 mil. Os aprovados serão lotados no próprio Distrito Federal.

>> Acesse o edital

Como é o cargo?

Conforme o edital, os selecionados irão realizar atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.