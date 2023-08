Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28)

O Ceará tem concursos e seleções públicas com inscrições abertas nesta segunda-feira (28). São selecionados candidatos para cargos com para ensino médio e nível superior. Os salários variam até R$ 6.609,79.

Prefeitura de Pindoretama

A Prefeitura de Pindoretama está com 51 vagas abertas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS). São 27 oportunidades imediatas e 24 para cadastro de reserva, de acordo com o edital municipal.

>> Acesse o edital

As inscrições custam R$ 110 e estão abertas até quinta-feira (31) no site da Consulpam, organizadora do certame. O salário de é de R$ 2.640, para 40 horas semanais de trabalho.

Prefeitura de Fortim

A Prefeitura de Fortim, no interior do Ceará, abriu uma vaga para pessoas com deficiência (PCD) e mais 10 de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Combate às Endemias.

>> Confira o edital

A seleção está aberta até o dia 13 de setembro no site da Consulpam. A remuneração é de R$ 2.424, com 40 horas semanais de jornada.

Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA)

A Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) possui inscrições abertas para 95 vagas de professor temporário para os Cursos de Graduação NA UVA, nos campus de Sobral, Acaraú, Camocim e São Benedito.

Os interessados podem submeter suas inscrições no site de Concursos da UVA até o dia 1º de setembro. A taxa de inscrição é R$ 150.

O salário depende da titulação do candidato:

Graduado: R$ 2.313,43

Especialista: R$ 3.139,68

Mestre: R$ 4.957,38

Doutor: R$ 6.609,79

>> Leia o edital 1

>> Leia o edital 2