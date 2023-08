Grupo Boticário abre inscrições para vagas de estagiário e trainees com salários de até R$ 8 mil

O Grupo Boticário abriu, nessa segunda-feira (28), inscrições para o Programa de Estágio e Trainee 2024. Os interessados devem se inscrever através do site da iniciativa até o dia 22 de setembro.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.068,00, enquanto os trainees receberão um salário de R$ 8.000,00.

As pessoas que desejarem participar do processo seletivo poderão residir em qualquer localidade do Brasil, já que as vagas possuem modelos de trabalho flexíveis — sendo eles de forma remota, híbrida ou presenciais.

Para as vagas de estágio, poderão se inscrever estudantes de graduação com formação a partir de dezembro de 2024. Já as vagas de trainee deverão ser preenchidas por candidatos formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023. Os candidatos selecionados darão início ao programa, somente, em janeiro de 2024.

Os candidatos selecionados poderão desenvolver ao longo do programa habilidades e competências para impulsionamento do crescimento profissional. “Em 2022, o indicador de retenção dos trainees foi de 100% após o programa e 79% deles foram promovidos. Para os estagiários, a taxa de efetivação, em dezembro de 2022, foi de 84%”, diz Renata Simioni, diretora de jornada do colaborador do Grupo Boticário.

A dinâmica do processo seletivo envolve testes de lógica, análise de perfil, criação de vídeo, apresentação, painel com desenvolvimento de case em grupo e entrevista final. Não haverá restrição de curso e universidade. Inglês não será necessário.

BENEFÍCIOS

ESTAGIÁRIO

Bolsa auxílio de R$ 2.068,00 para carga horária de 6h semanais;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Vale-alimentação;

Vale-refeição (com bônus no Natal);

Vale-transporte; e

Auxílio home office.

TRAINEES

Salário de R$ 8.000,00 em regime CLT

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Descontos para a compra de medicamentos;

Plano de previdência;

Auxílio-combustível;

Vale-alimentação;

Vale-refeição (com bônus no Natal);

Auxílio-educação infantil (creche ou babá);

Reforço no vale-alimentação para nutrição infantil complementar;

Auxílio material escolar;

Vale-transporte; e

Auxílio home office.

Programa de Estágio e Trainee do Grupo Boticário

Inscrições: Site Programa Estágio e Trainee (aqui)

Período de inscrições: De 28 de agosto a 22 de setembro de 2023

Previsão de início do estágio e trainee: Janeiro de 2024