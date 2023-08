Concurso com 8 mil vagas no Governo Federal será realizado em prova única em 2024; entenda

Para preencher quase oito mil vagas abertas no serviço público do Poder Executivo Federal, o governo deverá aplicar uma prova única em todo o País no próximo ano. A proposta, apresentada nessa sexta-feira (25), é de José Celso Cardoso Jr., secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão,

Os órgãos autorizados a realizarem concursos públicos poderão aderir voluntariamente ao Concurso Nacional Unificado. Caso isso aconteça, de acordo com informações da Agência Brasil, a previsão é de que o edital da seleção única seja publicado até dezembro deste ano, com as provas sendo aplicadas em 25 de fevereiro de 2024.

PROVAS

Com 7.826 vagas agrupadas em oito diferentes blocos temáticos, o concurso unificado deverá aplicar, simultaneamente, provas em cerca de 180 cidades espalhadas pelo país.

Ao realizarem o teste, os candidatos deverão enfrentar dois tipos de questões: objetivas, com matriz comum a todos os participantes, e dissertativas, que abordarão os temas explorados nos blocos temáticos.

A organização da prova será responsabilidade de uma coordenação-geral formada pelo Ministério da Gestão e da Inovação, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pelo Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada (Ipea), pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pela Advocacia Geral da União (AGU). Comissões setoriais de cada órgão envolvido também deverão integrar a equipe de planejamento.

RESULTADOS

Seguindo as previsões, os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril, e os cursos de formação devem começar no meio do ano que vem, entre junho e julho.