Concurso da Câmara dos Deputados tem 140 vagas e salários de até R$ 34,8 mil; confira editais

A Câmara dos Deputados publicou nesta quarta-feira (23) quatro editais de concurso com 140 vagas diretas no total. Os salários variam entre R$ 26 mil e R$ 34,8 mil, todos para o cargo de Analista Legislativo, mas com diferentes atribuições e áreas do conhecimento. Para formação de cadastro de reserva, são 609 vagas.

As inscrições abrem no próximo dia 28 de agosto a partir das 16h e fecham no dia 4 de outubro, no mesmo horário (de Brasília), no site da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

As provas podem ser realizadas em qualquer capital do País.

Veja as vagas e editais

Provas

As provas acontecem dia 3 de dezembro para o cargo Analista Legislativo, nas atribuições Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

No mesmo dia, os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira) farão apenas as provas objetivas.

No dia 10 de dezembro, serão aplicadas as provas objetivas e a prova discursiva para os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, atribuição Técnica Legislativa, e as provas discursivas para o cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativa e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira).