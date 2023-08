IFCE lança vestibular complementar com mais de 500 vagas no Interior do Ceará; veja cursos

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançou edital de Vestibular Complementar com mais de 500 vagas em cursos de graduação em 13 campi do interior do Estado.

Há oportunidades em áreas como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Mecânica, Física, Letras Português/Inglês, Matemática e várias outras.

As vagas estão distribuídas nas unidades de Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Cedro, Horizonte, Iguatu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Umirim.

O Vestibular será realizado em uma única etapa e levará em conta as notas obtidas em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

>> Veja edital completo

Como se inscrever?

As inscrições já estão abertas e seguem até 28 de agosto, sendo realizadas pelo site do IFCE, sem a cobrança de taxa. É preciso finalizar a inscrição apresentando a documentação exigida em edital no campus para o qual esteja sendo pleiteada a vaga.

A instituição reserva 50% do total das vagas ofertadas por curso/turno/campus para egressos de escolas públicas (EEP). Dentro deste percentual, metade das vagas serão reservadas para quem possua renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, sendo a outra metade reservada para os demais oriundos de escola pública, independente de renda.

Dentro do total de vagas reservadas, tanto para pessoa EEP com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita quanto para estudantes de escola pública independente de renda, haverá uma nova subdivisão para a qual será aplicado um percentual de reserva de vagas a pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas, além de pessoas com deficiência (PcD) e pessoa NÃO autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e pessoas com deficiência.