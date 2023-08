Prefeitura divulga resultado final das provas objetivas de concurso da Sefin

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (18) o resultado final das provas objetivas do concurso para a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). O documento também informa o resultado provisório da prova discursiva.

Os gabaritos definitivos para os cargos de Auditor do Tesouro Municipal e Analista Fazendário Municipal também já podem ser conferidos por meio de consulta individual, diretamente no site do Cebraspe, a banca organizadora.

O certame foi autorizado pelo prefeito José Sarto (PDT) em setembro de 2022. A Sefin não realiza um concurso público há cerca de 20 anos.

Vagas e salários

O certame oferta 30 vagas para o cargo de Analista Fazendário Municipal e 20 para Auditor do Tesouro Municipal da Sefin.

Para o cargo de analista fazendário, a remuneração é R$ 9.863,86, acrescida de até R$ 5.001,07 de remuneração variável, podendo alcançar R$ 14.864,93.

Já para auditor, o salário começa em R$ 12.329,82, com remuneração variável de R$ 6.251,34, totalizando R$ 18.581,16.