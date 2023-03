Concurso da Sefin para analista e auditor tem edital divulgado; salário chega a R$ 18,5 mil

A Prefeitura de Fortaleza publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (30) o edital do novo concurso público com 50 vagas para Secretaria Municipal das Finanças (Sefin). Os salários podem chegar até R$ 18.581,16, com cargos de 40 horas semanais.

As inscrições, segundo cronograma, começam no próximo dia 14 de abril. O resultado final do certame está previsto para ser divulgado no dia 18 de julho.

A banca organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

>> Veja o edital completo

Há seleção para os cargos de Analista Fazendário Municipal (30 vagas) e Auditor do Tesouro Municipal (20 vagas) da Sefin.

Para Analista, há divisão de vagas por áreas de conhecimento. Veja quais:

Administração,

Ciência da Computação, Informática/Processamento de dados, Ciências Econômicas/Fianças,

Contabilidade,

Direito,

Engenharia Civil,

Geografia

Psicologia

Do total, 5% das vagas são destinadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros.

Salários

Para o cargo de analista fazendário, a remuneração é R$ 9.863,86, acrescida de até R$ 5.001,07 de remuneração variável, podendo alcançar R$ 14.864,93.

Já para auditor, o salário começa em R$ 12.329,82, com remuneração variável de R$ 6.251,34, totalizando R$ 18.581,16.

Inscrições

As inscrições e isenção de taxa de inscrição no site da Cebraspe vão de 14/04 a 05/05.

TAXAS:

a) para os cargos de Analista Fazendário Municipal: R$ 120,00;

b) para o cargo de Auditor do Tesouro Municipal: R$ 150,00.

Provas

A aplicação das provas objetivas e discursiva para auditor será no dia 16 de julho. A consulta individual aos gabritos preliminares será entre 18 e 20 de julho. O gabarito definitivo sai no dia 21 do mesmo mês.

As provas para analista ocorrem em 23 de julho. Entre 25 e 27, a Cebraspe divulga o link individual para o gabarito preliminar. O gabarito definitivo sai dia 28.