Concurso público para a Sefin com 50 vagas deve ser lançado em abril

O novo concurso público da Secretaria das Finanças (Sefin) de Fortaleza deve ser lançado em abril. A informação foi confirmada pela Prefeitura da Capital ao Diário do Nordeste.

Serão 20 vagas para o cargo de auditor fiscal e outras 30 para a função de analista, segundo a Prefeitura. Os candidatos devem ter nível superior.

O certame foi autorizado pelo prefeito José Sarto (STF) em setembro de 2022. A Sefin não realiza um concurso público há cerca de 20 anos.

Ainda não foi divulgado quais serão as etapas do processo seletivo e datas dos trâmites do concurso.

Outros concursos da Prefeitura

Além do concurso para a Sefin, a prefeitura anunciou seleções públicas para diversos órgãos em setembro de 2022. Há previsão de vagas para administração, direito, engenharia civil, engenharia agrônoma, arquitetura, medicina veterinária, biologia, comunicação social e design.

O concurso para a Guarda Municipal de Fortaleza terá inscrições abertas neste sábado (1º). São mil vagas, com salário de R$ 3,1 mil.

Já o certame para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) tem previsão de ser lançado em julho deste ano, segundo a Prefeitura. São 128 vagas para agentes de trânsito, com nível médio.

Os demais concursos, com cerca de 239 vagas, estão em análise e devem ser lançados a partir do segundo semestre, conforme a gestão municipal.

Veja a previsão de vagas por órgão: