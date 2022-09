Prefeitura de Fortaleza autoriza concurso com 50 vagas de auditor da Sefin; salário chega a R$ 20 mil

Os concurseiros da área fiscal terão em breve uma grande oportunidade em Fortaleza. O prefeito José Sarto autorizou, nesta segunda-feira (26), a realização de um concurso com 50 vagas para a Secretaria das Finanças (Sefin).

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, as vagas são para o cargo e auditor fiscal, que tem salário de R$ 20 mil. O órgão não realiza um novo concurso há cerca de 20 anos. A data do edital, porém, ainda não está confirmado.

O prefeito também autorizou a realização de um concurso com 12 vagas para auditores da Controladoria Geral do Município (CGM).

Outros concursos

Nesta segunda, a Prefeitura de Fortaleza autorizou a realização de concurso para diversos órgãos. Ao todo, serão 417 vagas.

Os cargos são para profissionais de nível superior das áreas de Administração, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Agrônoma, Arquitetura, Medicina Veterinária, Biologia, entre outras, e também de nível médio, caso das 128 vagas para agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Os concursos contemplam órgãos chave no planejamento e manutenção da infraestrutura como o próprio Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPlanfor) com previsão de 60 vagas, e as Secretarias da Infraestrutura (Seinf) e Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) com o objetivo de reforçar e reestruturar a política urbana da Cidade.

“Vamos contemplar secretarias que nunca tiveram concurso específico antes. Órgãos fundamentais para que a Cidade cresça de maneira sustentável, inclusiva e continue sendo a melhor para se viver”, afirmou o prefeito José Sarto.

Guarda Municipal

Além disso, a Prefeitura de Fortaleza também irá realizar concurso público para preencher 1.000 novas vagas na Guarda Municipal. O prefeito Sarto assinou a portaria de constituição da Comissão Especial de Concurso Público que trabalhará a elaboração do edital.