Concursos públicos têm vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (26); salários chegam a R$ 12 mil

O Ceará registra pelo menos 230 vagas abertas para concurso público nesta segunda-feira (24). As oportunidades são principalmente para a área de educação, contemplando desde o nível fundamental até o superior. Os salários chegam a R$ 12 mil.

O maior salário dentre as vagas abertas corresponde ao concurso para a Prefeitura de Granja, no interior do Ceará, de R$ 12 mil. O valor corresponde à vaga para médico clínico geral. As inscrições vão até 9 de outubro.

Também há várias vagas para professores em universidades cearenses, com salários de até R$ 9,6 mil. As oportunidades são para atuar na Universidade Federal do Ceará e na Universidade Federal do Cariri.

Confira as vagas abertas:

Prefeitura de Granja

Inscrições: até 09/10;

até 09/10; Vagas: 228;

228; Salário: até R$ 12 mil

As inscrições para o concurso público podem ser feitas, de modo online, até às 23h59 do dia 9 de outubro no site da Universidade Patativa. A taxa de participação varia no valor entre R$ 65,00 e R$ 150,00, com possibilidade de isenção.

Universidade Federal do Ceará

Inscrições: até 30/09;

até 30/09; Vagas: 2

2 Salário: até R$ 9.616,18

As vagas são para o Departamento de Física e para o de Enganharia de Alimentos. As áreas específicas são: Física do Estado Sólido Experimental: Espectroscopia Raman e Microscopia de Varredura por Sonda (1), e Ciência e Tecnologia de Alimentos (1).

As inscrições podem ser feitas, de modo online, através do e-mail do Departamento interessado, xom o pagamento de taxa no valor de R$ 240. E-mails:

Departamento de Física: secretaria@fisica.ufc.br.

secretaria@fisica.ufc.br. Departamento de Engenharia de Alimentos: deal@ufc.br.

Universidade Federal do Cariri

Professor da Carreira do Magistério Superior

Inscrições: até 30/09

até 30/09 Vagas: 1

1 Salário: R$ 4.472,64

As inscrições para o concurso público podem ser feitas, de modo online, até às 23h59 do dia 30 de setembro no site da Universidade Federal do Cariri (UFCA). A taxa de participação é de R$ 251.

Professor substituto

Inscrições: até 23/09

até 23/09 Vagas: 4

4 Salário: R$ 4.762,92

As inscrições são feitas de forma remota através do site da UFCA. A taxa de participação é de R$ 67,00 a R$ 119,00.

Professor

Inscrições: até 07/10

até 07/10 Vagas: 1

1 Salário: R$ 4.472,64

As inscrições são feitas de forma remota através do site da UFCA até o dia 7 de outubro, mediante pagamento de taxa de participação é de R$ 251,00.