Nubank abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Mais de 70 vagas foram abertas para o primeiro programa de estágio do banco digital Nubank, nesta segunda-feira (19). As oportunidades estão distribuídas em áreas como engenharia de software, produto, design, análise de negócios, finanças e risco. As inscrições seguem até o dia 28.

De acordo com informações da empresa, o programa terá duração de 1 ano e contará com um plano de desenvolvimento durante todo período. No processo seletivo, os candidatos serão submetidos a testes online, exercício em tempo real e entrevistas.

As vagas são direcionadas a estudantes com conclusão de curso prevista entre dezembro de 2023 e julho de 2024.

Requisitos

Para as vagas, são exigidos:

Matrícula ativa em um curso superior ou técnico em universidade brasileira (sem restrição de cursos);

Ter formatura prevista entre dezembro de 2023 e julho de 2024;

Inglês intermediário;

Os selecionados trabalharão de forma remota. Por isso, a pessoa aprovada pode residir e estudar em qualquer região do Brasil. Há exceção apenas para as vagas das áreas de Produto e Design, voltadas para estudantes que vivem na região de São Paulo.

Benefícios

Além da bolsa, os estagiários terão plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefícios como o "NuLanguage", programa gratuito de incentivo à língua inglesa.

Ainda de acordo com a empresa, os aprovados começarão a trabalhar em janeiro do próximo ano.