Mutirão de empregos oferece mais de 100 vagas nesta quarta-feira (23), em Fortaleza

O Governo do Ceará, por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine), realiza um mutirão de vagas de empregos na unidade do Centro, nesta quarta-feira (23). A ação acontece em parceria com a empresa Hapvida.

Mais de 100 oportunidades em diversas áreas serão ofertadas durante o evento, com destaque para as funções de auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, maqueiro hospitalar, operador de telemarketing (ativo e receptivo), técnico de enfermagem, técnico de manutenção elétrica e operador de call center.

Menor aprendiz

As oportunidades são elegíveis para pessoas com deficiência. Também serão ofertadas vagas para jovem aprendiz.

Os interessados devem comparecer à unidade do IDT/Sine do Centro de Fortaleza, que fica na Rua Assunção, nº 699, a partir das 9 horas. É preciso levar documentos pessoais e currículo atualizado.