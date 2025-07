Prefeitura de Limoeiro do Norte abre 41 vagas para cargos na área da saúde; confira detalhes

A Prefeitura de Limoeiro do Norte está com 41 vagas abertas para um novo processo seletivo para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. As inscrições são para profissionais de nível médio e seguem até o dia 3 de agosto

Para a posição de Agente de Combate às Endemias, 19 vagas estão disponíveis. Já para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 22 vagas devem ser preenchidas.

Além das 41 vagas, também foram disponibilizadas reservas para candidatos que se enquadrem em condições específicas, segundo aponta o edital divulgado pelo município.

Os selecionados no processo terão de completar jornadas de até 40 horas semanais, com remuneração equivalente a dois salários mínimos mensais.

Como se inscrever?

As inscrições seguem até o dia 3 de agosto por meio do site do Instituto Consulpam, organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 95, mas há a possibilidade de solicitar isenção nos dias 15 e 16 de julho.

A prova objetiva será utilizada para selecionar os candidatos e deve ocorrer no dia 14 de setembro de 2025, com conteúdos que englobam conhecimentos gerais e específicos dos candidatos.

Para finalizar o processo, uma avaliação de títulos também deve ser conduzida pela organização. Segundo o edital, a validade da seleção é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12.