Enare 2025 recebe inscrições até 30 de julho; veja detalhes

As inscrições para o Exame Nacional de Residência (Enare) foram prorrogadas até o dia 30 de julho. O processo, de âmbito nacional, é voltado a selecionar candidatos para ingresso em Programas de Residência Médica e de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde.

São ofertadas 11.235 vagas nas modalidades de residência médica, uni e multiprofissional, em 235 instituições participantes. Os interessados devem se inscrever na página do certame.

>> Veja edital

O Enare 2025 será realizado em única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, por meio de prova objetiva, que corresponderá a 100% da nota final.

As provas são coordenadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e serão aplicadas no dia 19 de outubro.

Além de instituições públicas, uma novidade desta edição é a participação de instituições privadas com ou sem fins lucrativos que ofertam Programa de Residência Médica e/ou Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, reconhecidos pelo MEC e que possuam vagas autorizadas com financiamento de bolsas de residência.

Enamed será integrado

Outra mudança é que, neste ano, o certame passa a ser integrado com o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), exame obrigatório para todos os estudantes de Medicina concluintes do curso. O resultado desta prova poderá ser utilizado no âmbito do Enare para as especialidades médicas de acesso direto.

Segundo o Ministério da Educação, médicos já formados também poderão se inscrever no Enamed, caso tenham interesse em utilizar os resultados no Enare para as especialidades médicas de acesso direto.