Até quando posso fazer a inscrição no CNU 2025? Relembre prazo e outras datas importantes da prova

O prazo de inscrição para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) já se encerra neste domingo (20). Portanto, os candidatos ainda têm pouco mais de um dia para concorrer ao certame.

Este ano, a seleção conta com 3.652 vagas, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil. Segundo o edital, a aplicação das provas objetivas ocorrerá no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todo o Brasil (Veja cronograma completo abaixo).

As vagas estarão distribuídas para 32 órgãos públicos, com 2.480 vagas imediatas e outras 1.172 para início a curto prazo.

Outra data importante no cronograma do concurso é a convocação para prova discursiva, que ocorre em 12 de novembro.

Confira o passo a passo para a inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo devem ter uma conta ativa no gov.br, seja nível ouro, prata ou bronze. O processo é todo pelo site do CNU, que direciona a inscrição para a página da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. Veja detalhes:

Acesse o site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br;

Faça o login com a conta gov.br e preencha os dados necessários;

Selecione um dos nove blocos temáticos do CNU 2025;

Escolha os cargos e especialidades de preferência entre as opções ofertadas dentro do mesmo bloco temático;

Indique também a ordem de preferência de ocupação dos cargos;

Selecione a cidade onde a prova deverá ser realizada;

Preencha o questionário socioeconômico e informe o nome social (se aplicável);

Gere a Guia de Recolhimento da União (GRU);

Efetue o pagamento da taxa de inscrição.

Vagas disponíveis para o Ceará

A segunda edição do CNU oferece três cargos com local de exercício no Ceará. O Comando do Exército (C.EX), no Ministério da Defesa, oferece 30 vagas para Enfermeiro e 10 para Médico. Conforme o edital, os selecionados poderão atuar em Fortaleza.

Já a Agência Nacional de Mineração (ANM) oferece oito vagas em Técnico em Atividades de Mineração para o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte ou Maranhão.

Cronograma do CNU 2025