Concursos públicos têm mais de 400 vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (19)

A estabilidade proporcionada por um cargo público é o objetivo de vida de muitos. Para quem está procurando uma oportunidade no Ceará, há pelo menos 400 vagas abertas para concursos nesta segunda-feira (19). As chances contemplam desde o nível fundamental até o superior e os salários chegam a R$ 12 mil.

Esperado pelos concurseiros há anos, o INSS está com 16 vagas de nível médio para o Ceará, para o cargo de técnico do Seguro Social. As vagas serão distribuídas entre Fortaleza (5), Sobral (5) e Juazeiro do Norte (6). As inscrições vão até 3 de outubro.

O maior salário dentre as vagas abertas corresponde ao concurso para a Prefeitura de Granja, no interior do Ceará, de R$ 12 mil. O valor corresponde à vaga para médico clínico geral. As inscrições vão até 9 de outubro.

Vagas para professores universitários

Há várias vagas para professores em universidades cearenses, com salários de até R$ 11,2 mil. As oportunidades são para atuar na Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Cariri, Unilab e Universidade Estadual Vale do Acaraú.

Confira as vagas abertas:

Prefeitura de Granja

Inscrições: até 09/10;

Vagas: 228;

Salário: até R$ 12 mil

Conselho Regional de Educação Física - 5ª Região

Inscrições: até 19/09;

Vagas: 3

Salário: R$ 3.615,06

Instituto Nacional do Seguro Social

Inscrições: até 03/10

Vagas: 16 para o Ceará

Salário: R$ 5.905,79

Universidade Federal do Ceará

Inscrições: até 30/09;

Vagas: 2

Salário: até R$ 9.616,18

Universidade Federal do Cariri

Professor da Carreira do Magistério Superior

Inscrições: até 30/09

Vagas: 1

Salário: R$ 4.472,64

Professor substituto

Inscrições: até 23/09

Vagas: 4

Salário: R$ 4.762,92

Professor

Inscrições: até 07/10

Vagas: 1

Salário: R$ 4.472,64

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

Inscrições: até 19/09

Vagas: 2

Salário: R$ 3.600,48

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

Inscrições: até 22/09

Vagas: 145

Salário: até R$ 11.237,96

