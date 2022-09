Concurso do INSS tem edital divulgado para mil vagas e salários de até R$ 5,9 mil

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15) o edital do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A seleção oferta mil vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação. O salário é de R$ 5.905,79.

A banca do concurso é o Cebraspe. Inscrições começam nesta sexta-feira (16) e irão até 3 de outubro.

As provas do concurso serão realizadas em 27 de novembro em todos os Estados.

Inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 de outubro de 2022. A solicitação de isenção da taxa deve ser feita até o dia 3 de outubro de 2022.

Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas agências da Previdência Social espalhadas pelo país. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

No Ceará, as vagas são para Fortaleza (5 vagas), Sobral (5 vagas) e Juazeiro do Norte (6 vagas).

Último concurso

O último edital do concurso do INSS foi lançado em dezembro de 2015 com 800 vagas. O salário de técnico do seguro social foi de R$ 4.886,87 na época. A organizadora do concurso também foi o Cebraspe

À época, foram 1.043.807 inscritos para as 800 vagas - concorrência de 1.304 candidatos por vaga.