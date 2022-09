Concursos públicos no Ceará têm vagas abertas para professor a guarda municipal; veja lista

O Ceará chega, nesta segunda-feira (12), com diversas oportunidades para quem busca ser aprovado em um concurso ou seleção pública. Há vagas para agentes comunitários, professores, médicos, guarda municipal, dentre outros. As remunerações chegam a R$ 11.237,96.

Veja a seguir os detalhes de cada seleção, o prazo para se inscrever, total de vagas, salários e requisitos.

Confira concursos abertos no Ceará

Prefeitura de Barreira

A Prefeitura Municipal de Barreira possui dois concursos públicos com vagas abertas. Um dos certames visa preencher vagas de agente comunitário, fiscal de tributos, fiscal do meio ambiente, professor e técnico de controle interno. A segunda seleção é para agente de trânsito e guarda municipal.

As inscrições dos dois concursos podem ser feitas até o dia 18 de setembro, no site da banca organizadora, a Consulpam. Os cargos variam de nível médio a superior e os salários chegam a 2.424,00. Há provas objetivas e, em algumas vagas, de títulos também.

Cargos gerais

Inscrições : Até 18/09/2022

: Até 18/09/2022 Vagas : 69, além do cadastro de reserva

: 69, além do cadastro de reserva Salário inicial: de R$ 1.336,23 a R$ 2.424,00

de R$ 1.336,23 a R$ 2.424,00 Taxa de inscrição: R$ 100 para nível médio e R$ 150 para nível superior

R$ 100 para nível médio e R$ 150 para nível superior Prova objetiva: 16 de outubro de 2022

16 de outubro de 2022 Cargos: agente comunitário, fiscal de tributos, fiscal do meio ambiente, professor e técnico de controle interno

Guarda municipal e agente de trânsito

Inscrições: Até 18/09/2022

Até 18/09/2022 Vagas : 8, além do cadastro de reserva

: 8, além do cadastro de reserva Salário inicial: R$ 1.454,40

R$ 1.454,40 Taxa de inscrição : R$ 100

: R$ 100 Cargos: agente de trânsito e guarda municipal.

agente de trânsito e guarda municipal. Prova objetiva: 9 de outubro de 2022

Prefeitura de Apuiarés

A Prefeitura de Apuiarés abriu processo seletivo com 12 vagas disponíveis e remuneração de R$ 2,4 mil. O candidato precisa ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. Também é necessária experiência na área de abrangência escolhida. As inscrições foram abertas até as 12h de hoje.

Inscrições: até 12 de setembro, no site da ESP-CE

até 12 de setembro, no Vagas: 12

12 Taxa de inscrição: R$ 80

R$ 80 Salário: R$ 2.424

R$ 2.424 Carga horária: jornada de 40 horas semanais

Prefeitura de Quixadá

As inscrições para concurso da Prefeitura de Quixadá foram prorrogadas até o dia 14 deste mês. O processo seletivo oferta 107 vagas, sendo 35 imediatas e 72 para formação de cadastro reserva. A faixa salarial varia de R$ 1,2 mil a R$ 2,4 mil.

Inscrições: até 14 de setembro, no site da banca organizadora

até 14 de setembro, no Vagas: 107

107 Taxa de inscrição: R$ 70 para nível fundamental; R$ 90 para nível médio; e R$ 140 para nível superior

R$ 70 para nível fundamental; R$ 90 para nível médio; e R$ 140 para nível superior Salário inicial: de R$ 1.212 a R$ 2.424

As oportunidades são temporárias e estão distribuídas entre as secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento Social, Educação e Saúde com jornadas que variam de 100 a 200 horas mensais.

Confira os cargos:

Ensino fundamental

- Copeiro;

- Porteiro.

- Copeiro; - Porteiro. Ensino médio

- Monitor;

- Digitador;

- Agente de Combate a Endemias;

- Agente Comunitário de Saúde (diversas localidades).

- Monitor; - Digitador; - Agente de Combate a Endemias; - Agente Comunitário de Saúde (diversas localidades). Ensino superior

- Professor Educação Básica;

- Psicólogo;

- Fisioterapeuta;

- Fonoaudiólogo;

- Terapeuta Ocupacional;

- Educador Físico;

- Neuroterapeuta.

Conselho Regional de Educação Física

O processo seletivo do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região tem vagas abertas para profissionais de nível médio e superior. Dentre os cargos disponíveis, estão: Auxiliar Administrativo, Agente Administrativo e Agente Fiscal.

As inscrições seguem até as 23h do dia 19 de setembro. O candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e um registro no conselho de classe em que irá aplicar pela vaga.

Além do salário, os profissionais ainda poderão receber benefícios como vale-alimentação de R$ 990, plano de saúde e vale-transporte.

Inscrições: até 19 de setembro, no site do Instituto Quadrix

até 19 de setembro, no site do Taxa de inscrição: de R$ 55 a R$ 65

de R$ 55 a R$ 65 Salário: de R$ 1.546,60 a R$ 3.615,06 ao mês

de R$ 1.546,60 a R$ 3.615,06 ao mês Carga horária: jornada de 40 horas semanais.

Prefeitura de Mombaça

Em Mombaça, a Secretaria de Saúde do município está com um processo seletivo aberto para preencher cinco vagas para contrato por tempo determinado. As oportunidades são para médicos APS (3), médico ultrassonografista (1), e médico ortopedista (1).

As jornadas podem ser de 20 a 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.500, além de gratificações. Não há taxa de inscrição.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, desta segunda-feira até o dia 14, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Dr. José Carneiro, 156, Centro.

Inscrições: até 14 de setembro

até 14 de setembro Taxa de inscrição: não há

não há Salário: R$ 3.500

R$ 3.500 Vagas: 5

Oportunidades para professores universitários

O Ceará tem também diversas vagas abertas para professor universitário das instituições públicas que possuem campi no Estado. Veja abaixo os detalhes de cada oportunidade.

UFC

Fortaleza

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com edital aberto para concurso público que visa preencher duas vagas de professor para atuar nos epartamentos de Física e de Engenharia de Alimentos, no Campus de Fortaleza. As oportunidades exigem título de doutor e os salários são de R$9.616,18 para 40 horas semanais.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira e seguem até as 17h do dia 30 de setembro. Elas podem ser feitas através do e-mail dos departamentos de física, secretaria@fisica.ufc.br., e do de Engenharia de Alimentos, deal@ufc.br. A taxa de inscrição custa R$ 240.

As vagas são para as áreas de Física do Estado Sólido Experimental: Espectroscopia Raman e Microscopia de Varredura por Sonda (1) e Ciência e Tecnologia de Alimentos (1).

O concurso terá até quatro etapas de seleção. São elas: prova escrita subjetiva; prova didática; defesa de projeto de pesquisa, somente para o setor de estudo: Física do Estado Sólido Experimental; e avaliação de títulos.

Inscrições: até 30 de setembro

até 30 de setembro Taxa de inscrição: R$ 240

R$ 240 Salário: R$ 9.616,18

R$ 9.616,18 Vagas: 2

Sobral

Já em Sobral, as oportunidades são para o curso de Medicina e exigem apenas graduação. A UFC oferta duas vagas, uma para a área de Doenças Infecciosas e Parasitárias - Internato - e a outra para Psiquiatria - Internato.

Os salários são de R$2.236,32 para jornadas de 20 horas semanais. As inscrições seguem abertas até as 17h do próximo dia 16. Elas podem ser realizadas através do e-mail famedsobral@ufc.br. É necessário pagamento de taxa de R$ 56.

A seleção ocorrerá em três etapas: prova escrita subjetiva; prova didática; e avaliação de títulos.

Inscrições: até 16 de setembro

até 16 de setembro Taxa de inscrição: R$ 56

R$ 56 Salário: R$ 2.236,32

R$ 2.236,32 Vagas: 2

UFCA

Professo titular

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abriu novo concurso para preencher uma vaga de professor para a área de Operações e Sistemas. A oportunidade exige doutorado e é para jornada de 40 horas semanais. A remuneração básica é de R$4.472,64, podendo haver retribuição por titulação de até R$ 5.143,54.

As incrições devem ser feitas pela internet, até o dia 30 de setembro. A taxa custa R$ 251 e estão aptos a concorrer os candidatos que possuem graduação em Engenharia de Produção e Doutorado na mesma área.

Ao todo, o certame terá três etapas: prova escrita discursiva; prova didática; e prova de avaliação de títulos.

Inscrições: até 30 de setembro

até 30 de setembro Taxa de inscrição: R$ 251

R$ 251 Salário: R$ 5.143,54

R$ 5.143,54 Vagas: 1

Professor substituto

A UFCA também possui um edital aberto para selecionar quatros professores substitutos. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais e as remunerações entre R$ 2.688,95 e R$ 4.762,92.

As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda até o dia 23 de setembro, no site da universidade. As taxas variam de R$ 67,00 a R$ 119,00. As provas serão discursiva e didática.

As vagas são para Administração Geral (1); Contabilidade Societária (1); Saúde Coletiva/Clínica Médica (1); Saúde Coletiva/Clínica Médica/Internato (1). O edital exige graduação, especialização ou mestrado na área que deseja concorrer.

Inscrições: até 23 de setembro

até 23 de setembro Taxa de inscrição: de R$ 67,00 a R$ 119,00

de R$ 67,00 a R$ 119,00 Salário: de R$ 2.688,95 e R$ 4.762,92

de R$ 2.688,95 e R$ 4.762,92 Vagas: 4

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está com três vagas abertas para professor no curso de Medicina. A carga horária é de 40 horas semanais e é para o Campus das Auroras.

Uma das vagas é para a área de estudo de Imunologia Humana, Parasitologia Humana e Microbiologia Humana. A remuneração é de R$ 9.616,18. e os candidatos devem ter graduação em nível superior, com doutorado na área.

Já as inscrições para essa vaga podem ser realizadas até esta segunda, de forma presencial, na Secretaria do Instituto de Ciências da Saúde do Campus das Auroras, Sala 218 Bloco A, localizado na Rua José Franco de Oliveira, S/N. É necessário pagamento da taxa de R$ 240.

As outras duas vagas são área de estudo de Semiologia Médica / Saúde do Adulto. Nestas oportunidades, os candidatos devem ser graduados em Medicina e ter especialização ou residência nas áreas indicadas no edital. A remuneração será composta pelo Vencimento Básico (VB) acrescido da Retribuição de especialista, totalizando o valor de R$ 3.600,48.

As incrições para essas duas vagas podem ser realizadas até o dia 19 de setembro, presencialmente ou via Sedex, na Secretaria do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) Campus das Auroras, Sala 218 Bloco A, na rua José Franco de Oliveira, S/N, Redenção, Ceará. A taxa de inscrição será no valor de R$ 90,00.

A s duas seleções serão divididas em três etapas: prova escrita, prova didática e análise de títulos.

Inscrições: até 12 e 19 de setembro

até 12 e 19 de setembro Taxa de inscrição: de R$ 90 a R$ 240

de R$ 90 a R$ 240 Salário: de R$ 3.600,48 a R$ 9.616,18

de R$ 3.600,48 a R$ 9.616,18 Vagas: 3

UVA

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) reabriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 145 vagas de professor. As provas estão previstas para ocorrer em 4 de dezembro e os salários variam de R$ 5.717,99 a R$ 11.237,96 para 40 horas semanais.

As incrições podem ser feitas até o dia 22 deste mês, no site da UVA. A taxa de inscrição custa R$ 250. A reabertura das incrições é em decorrência da alteração no quadro de vagas, que foi alteradp a distribuição entre ampla concorrência e para candidatos que se enquadram no critérios estabelecidos no edital.

De acordo com o edital, há oportunidades para as áreas de Agronomia (16); Engenharia de Pesca (6); Ciências Biológicas (2); Zootecnia (5); Ciências da Computação (3); Engenharia Civil (2); Física (2); Matemática (3); Química (2); Ciências Sociais (4); Geografia (4); História (4); Enfermagem (7); Educação Física (1); Administração (18); Ciências Contábeis (21); Direito (2); Pedagogia (36); Filosofia (4); Letras (3).

Inscrições: até 22 de setembro

até 22 de setembro Taxa de inscrição: R$ 250

R$ 250 Salário: de R$ 5.717,99 a R$ 11.237,96

de R$ 5.717,99 a R$ 11.237,96 Vagas: 145

