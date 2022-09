Detran-DF abre concurso com 126 vagas e salários de até R$ 6,4 mil; confira detalhes

O novo concurso público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) teve edital divulgado pelo Diário Oficial do DF nesta sexta-feira (9).

Serão 126 vagas imediatas, para níveis médio e superior. Além disso, segundo o documento divulgado, haverá outras 240 oportunidades para formação de cadastro reserva.

Confira como os cargos serão distribuídos:

89 vagas para Técnico com nível médio imediatas, além de 151 para cadastro reserva;

34 vagas imediatas e mais 92 de cadastro reserva para analista, com nível superior em qualquer área de formação

Inscrições

As inscrições estarão disponíveis a partir das 10h deste sábado (10) e seguem até as 23h do dia 8 de novembro. Os interessados devem entrar no site do IBFC para preencher as informações necessárias.

A taxa de inscrição para concorrer às vagas de nível médio é R$ 80 e, para nível superior, R$ 90. Para solicitar a isenção do pagamento, o prazo inicia às 10h do dia 21 de setembro e vai até as 23h de 25 de setembro.

Enquanto isso, as provas estão previstas para 11 de dezembro.

