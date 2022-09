Prefeitura abre mais de 2 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições do "Programa Fortaleza + Futuro", com cursos profissionalizantes gratuitos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Ceará).

O prefeito José Sarto anunciou, nesta terça-feira (6), o início da segunda etapa do Programa, em que são ofertadas 2.420 vagas para 24 cursos com carga horária entre 16h/a e 400h/a.

Conforme a Prefeitura, as inscrições podem ser realizadas na plataforma Fortaleza + Futuro. A primeira edição do programa, lançada em março, ofertou mais de 6.265 vagas.

"São quase 2.500 pessoas que recebem treinamento, capacitação e qualificação, desde o aprendizado de um idioma até o da profissão em si. Por isso que Fortaleza continua a liderar, de acordo com dados emitidos pelo Caged, o vetor resultante entre criação e fechamento de postos de trabalho", afirmou o prefeito.

Áreas

A iniciativa pretende qualificar fortalezenses por meio de cursos profissionalizantes gratuitos em áreas como moda, ambiente, saúde, gastronomia, desenvolvimento pessoal, gestão, negócios e tecnologia da informação.

Inscrições

Para se inscrever no programa, é necessário apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência.

Os cursos são destinados para moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. Além da documentação, é necessário seguir alguns requisitos que mudam de acordo com o curso escolhido.

As inscrições podem ser feitas online pela plataforma Mais Futuro e também na sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), nas unidades do Sine Municipal (Otávio Bonfim, Parquelândia e Siqueira) ou na Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico, sempre no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os interessados também podem entrar em contato com a SDE pelo telefone 0800-222-3656 ou pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br.

Serviço

Inscrições para o Programa Fortaleza + Futuro

Onde: Plataforma Mais Futuro

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

Informações: 0800 222 3656 ou pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br