Aluna do Senac durante capacitação

Papo Carreira

Secretaria dos Direitos Humanos oferta curso de capacitação tecnológica para pessoas idosas; veja como se inscrever

A formação é gratuita e acontece por meio de uma parceria com o Senac Ceará.

Redação 09 de Abril de 2025
Aula de curso do programa 'Fortaleza + Futuro', da Prefeitura de Fortaleza

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza oferta 660 vagas para cursos profissionalizantes em janeiro

Formações fazem parte do programa 'Fortaleza + Futuro' e acontecem de forma presencial

Redação 04 de Janeiro de 2024
Alunas do programa 'Fortaleza + Futuro

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza oferta 200 vagas para cursos profissionalizantes; saiba como se inscrever

Formações, em parceria com o Senac, contemplarão as áreas de moda, beleza, gestão, saúde e gastronomia

Redação 14 de Fevereiro de 2023
Fachada do Cuca Pici, equipamento público da Prefeitura de Fortaleza

Papo Carreira

Rede Cuca oferta 95 vagas em cursos profissionalizantes

Formações ocorrerão nos equipamentos do Mondubim, Pici e Barra

Redação 10 de Janeiro de 2023
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre 540 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos em janeiro

Ação é feita em parceria com o Senac/CE e Senai/CE

Redação 03 de Janeiro de 2023
Programa Fortaleza + Futuro

Papo Carreira

Prefeitura abre mais de 2 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

São ofertados 24 cursos em áreas como moda, saúde, gastronomia, negócios e tecnologia da informação

Redação 06 de Setembro de 2022

Negócios

Bazar da Livraria SENAC oferta mais de 600 títulos com até 80% de desconto

A promoção é válida até dia 30 de junho no Senac Aldeota e no site oficial da livraria

Agência de Conteúdo DN 27 de Junho de 2022

Negócios

Luiz Gastão: Decretos deveriam durar pelo menos um mês para dar previsibilidade ao comércio

Para presidente do Sistema Fecomércio-CE, frequentes mudanças em horários e capacidade de funcionamento dificultam a organização das empresas em busca de sobrevivência. Confira entrevista

Carolina Mesquita 02 de Junho de 2021