A formação é gratuita e acontece por meio de uma parceria com o Senac Ceará.
Formações fazem parte do programa 'Fortaleza + Futuro' e acontecem de forma presencial
Formações, em parceria com o Senac, contemplarão as áreas de moda, beleza, gestão, saúde e gastronomia
Formações ocorrerão nos equipamentos do Mondubim, Pici e Barra
Ação é feita em parceria com o Senac/CE e Senai/CE
São ofertados 24 cursos em áreas como moda, saúde, gastronomia, negócios e tecnologia da informação
A promoção é válida até dia 30 de junho no Senac Aldeota e no site oficial da livraria
Para presidente do Sistema Fecomércio-CE, frequentes mudanças em horários e capacidade de funcionamento dificultam a organização das empresas em busca de sobrevivência. Confira entrevista