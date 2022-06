Bazar da Livraria SENAC oferta mais de 600 títulos com até 80% de desconto

Em celebração ao período junino, a Livraria SENAC organiza um bazar com livros do acervo das editoras Senac e Edições Sesc com descontos que vão de 30% a 80%. Ao todo, são mais de 600 títulos em oferta nas áreas de arquitetura, artes, comunicação, administração e negócios, gastronomia, turismo, desenvolvimento social, design, moda e outras temáticas.

O Bazar de São João acontece de 13 a 30 de junho. Os interessados podem realizar a compra fisicamente no Senac Aldeota e online no site www.livrariasenacceara.com.br, com retirada na loja. Para eventuais dúvidas, a Livraria SENAC também disponibiliza atendimento via Whatsapp pelo número (85) 99230-9956.

A gerente da Editora Senac Ceará, Denise de Castro, indica cinco livros imperdíveis que estão com preços promocionais:

1. Os sertões – Edições Sesc

Esta edição crítica comemorativa foi publicada em comemoração aos 150 anos de nascimento de Euclides da Cunha, celebrado em janeiro de 2016. A obra "Os Sertões" foi escrita a partir do trabalho jornalístico de Euclides da Cunha sobre a rebelião de Canudos (1896-1897), liderada por Antônio Conselheiro e duramente reprimida. Além do texto estabelecido pela edição crítica de Walnice Nogueira Galvão, o volume conta com uma extensa fortuna crítica, reprodução de páginas das cadernetas de campo de Euclides da Cunha e conjunto de imagens de Flávio de Barros, único registro fotográfico conhecido do conflito.

2. Chico Bento - Editora Senac São Paulo

A nossa rica cultura gastronômica e seus pratos de sustância ganham destaque no livro A cozinha caipira de Chico Bento, de Jeferson Rueda e Maurício de Sousa. Por meio das histórias do personagem, o leitor é introduzido no universo rural, com o natural ainda sobreposto à comida industrializada.

3. Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro - Edições Sesc

O livro reúne 141 personagens significativos do folclore brasileiro, contemplando a diversidade de origens – indígena, africana, europeia e oriental – como elemento constituinte da cultura brasileira. São humanos, bichos e seres fantásticos, que convivem e se misturam nas histórias populares. Cada personagem é apresentado em forma de verbete ilustrado, descrevendo sua origem, características físicas e psicológicas. O texto ainda faz a relação cultural e literária com outras fontes da bibliografia.

4. Além da Peixada e do Baião – Editora Senac Ceará

Organizada pelos pesquisadores Domingos Abreu, Maria de Fátima Farias de Lima e Valéria Laena, a publicação desvenda as produções de tachos e panelas em mercados, no pé da serra e por todo o interior do estado. As 300 páginas revelam, então, segredos de uma cozinha do cotidiano, de gostos, hábitos e costumes que constroem a identidade cultural cearense. São registros da diversidade e criatividade no preparo da alimentação, das inovações culinárias, mas também das memórias e tradições de uma cozinha de origem, feita pelo e para o Ceará.

5. Cachaça: história, gastronomia e turismo - Editora Senac São Paulo

Jairo Martins, autor, consultor e conferencista no segmento de cachaças, percorre, neste livro, diferentes caminhos da história da cana-de-açúcar que desembocam na feitura de uma das bebidas mais apreciadas no Brasil e no mundo. Sem deixar de lado os diferentes elementos sociológicos que envolvem o consumo da cachaça, como sua presença na arte, nos dizeres populares ou nos ritos religiosos, o autor nos leva a conhecer os processos de produção dessa bebida, os tipos e estilos de cachaça, as principais regiões produtoras e nos ensina como degustá-la. A publicação é essencial para todo aquele que deseja adentrar o universo da cachaça e conhecer as novas oportunidades que a bebida oferece não só para os setores produtivos, como também para o turismo e a gastronomia.

O acervo completo pode ser conferido em https://www.livrariasenacceara.com.br/