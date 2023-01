Rede Cuca oferta 95 vagas em cursos profissionalizantes

Em parceria com o Senac, a Rede Cuca ofertará 95 vagas em cursos profissionalizantes, que acontecerão nos equipamentos do Mondubim, Pici e Barra. Todas as formações são gratuitas e começam na próxima terça-feira (17).

As inscrições deverão ser feitas de forma presencial, nas salas de matrículas dos Cucas em que ocorrerão as aulas, na quarta (11) e na quinta-feira (12), a partir das 8h30. Para se matricular, os interessados deverão apresentar documento oficial de identificação (RG), CPF, comprovante de residência (original e cópia) e comprovante de escolaridade.

Caso seja menor de idade, o indivíduo deverá estar acompanhado do responsável, que também terá que levar RG e CPF (cópia e original). O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada.

CURSOS

No Cuca Mondubim, 25 vagas estarão disponíveis para o curso de Recepcionista de Eventos, com matrículas na quarta-feira. A formação, que ocorrerá das 8h às 12h, exige que os alunos tenham, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo.

Os critérios também valem para o curso de Agente de Informações Turísticas, ministrado na Barra, durante o período da tarde. Para esse curso, é possível realizar a matrícula na quinta-feira.

A data é a mesma para matrícula, no Cuca Pici, dos cursos de Assistente Administrativo e Recepcionista de Eventos. No caso da primeira formação, as aulas serão no período da manhã, das 8h às 12h, e pedem que os alunos tenham, no mínimo, 15 anos e ensino médio incompleto. Já a segunda, deverá ser lecionada à tarde, das 13h às 17h.

MAIS INFORMAÇÕES

CUCA MONDUBIM

Curso: Recepcionista de Eventos (25 vagas)

Recepcionista de Eventos (25 vagas) Turno: manhã

manhã Horário: 8h às 12h

8h às 12h Data: 17/1 a 28/3

17/1 a 28/3 Matrículas: quarta-feira (11/1)

quarta-feira (11/1) Endereço: rua Santa Marlúcia, s/n – Mondubim

CUCA BARRA

Curso: Agente de Informações Turísticas (20 vagas)

Agente de Informações Turísticas (20 vagas) Turno: tarde

tarde Horário: 13h às 17h

13h às 17h Data: 17/1 a 14/4

17/1 a 14/4 Matrículas: quinta-feira (12/1)

quinta-feira (12/1) Endereço: av. Pres. Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará

CUCA PICI

Curso: Assistente administrativo (25 vagas)

Assistente administrativo (25 vagas) Turno: manhã

manhã Horário: 8h às 12h

8h às 12h Data: 17/1 a 28/3

17/1 a 28/3 Matrículas: quinta-feira (12/1)