Prefeitura de Fortaleza oferta 660 vagas para cursos profissionalizantes em janeiro

Em parceria com o Senac e com o Senai, a Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições, nessa quarta-feira (3), para cursos profissionalizantes do programa “Fortaleza + Futuro” que serão realizados ao longo deste mês de janeiro. A oportunidade segue aceitando matrículas até que sejam preenchidas as 660 vagas disponíveis.

Para participar, os interessados devem acessar o site Mais Futuro e escolher, na aba “Cursos”, a formação desejada. Em seguida, o candidato deve realizar uma pré-inscrição, apresentando algumas informações, como RG, CPF, comprovante de escolaridade e residência. É importante ressaltar que as vagas são destinadas para moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos.

CURSOS

Coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), a iniciativa oferta formações em diversas áreas, como moda, gastronomia, gestão, beleza, saúde e tecnologia da informação. A lista completa de cursos pode ser conferida em um documento disponibilizado pela Prefeitura.

Com carga horária variando entre 16h/a e 400h/a, as formações acontecem presencialmente, nas unidades do Senac e do Senai e em equipamentos da SDE. Após a conclusão das aulas, os participantes receberão certificado.

Para obter mais informações ou tirar dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo número 0800 222 3656, pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br ou pelo WhatsApp (85) 9 8403-9559.