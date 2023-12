IFCE oferta mais de 5 mil vagas em 129 cursos no Sisu 2024

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) terá à disposição dos candidatos que fizeram o Enem 2023 um total de 5.342 vagas distribuídas em 129 cursos de graduação O acesso a essas vagas ocorre por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2024.

Na sexta-feira (29), o Ministério da Educação (MEC) divulgou datas e informações sobre 264.254 vagas em 127 instituições públicas, para o primeiro ou até para o segundo semestre de 2024, via Sisu, o principal portão de entrada no ensino superior gratuito no Brasil.

No caso do IFCE, o termo de adesão da instituição já foi publicado e está à disposição para consulta das oportunidades por campus.

Candidatos

Podem disputar as vagas aqueles candidatos que fizeram o Enem 2023, sem estar na condição de treineiros, e obtiveram nota diferente de zero na prova de redação.

No Sisu, os interessados que cumprirem as duas condições poderão escolher até duas opções de curso e a instituição. As notas obtidas no Enem são usadas para classificação e preenchimento das vagas disponíveis.

A partir deste ano, o Sisu será diferente. O MEC realizará apenas uma seleção por ano, com resultado previsto para janeiro.

Novidades

Outra novidade é que a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

Segundo o MEC, o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo Portal Único de Acesso.