Fortaleza Bilíngue abre inscrições para cursos de janeiro; veja como participar

O Programa Fortaleza Bilíngue, da Prefeitura de Fortaleza, abriu inscrições para cursos de idiomas. Ao todo, estão sendo ofertadas 215 vagas. Para participar, basta realizar o cadastro no portal oficial da plataforma e seguir o passo a passo.

Cursos ofertados e com vagas disponíveis:

Inglês com música;

Inglês para viagens;

Francês para iniciantes;

Inglês para o mercado de trabalho;

Conversação intermediária de inglês;

Conversação básica de espanhol;

Inglês e espanhol para profissionais do turismo.

As aulas estão previstas para começar em janeiro, na Embaixada Bilíngue. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site do Fortaleza Bilíngue até o dia 4 de janeiro. Além de cursos presenciais, o programa disponibiliza vagas para a plataforma on-line de inglês.

Segundo a Prefeitura, o programa é voltado para aluno ou professor de língua estrangeira da rede pública municipal de ensino.

"Até agora, mais de 90 mil pessoas passaram pelo Fortaleza Bilíngue, sendo 70 mil na rede pública de ensino, 9 mil no EaD e cerca de 1 mil pessoas nos cursos e ações presenciais. Para 2024, temos prevista a antecipação do ensino de inglês para o 5º ano e a viagem da primeira turma de intercambistas do Geração Bilíngue para a Inglaterra", afirma Hugo Holanda, coordenador do programa.

A Embaixada Bilíngue fica na avenida Padre Antônio Tomás, 610, na Aldeota.