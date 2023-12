Resultado do Encceja 2023 é divulgado nesta sexta-feira (22)

O resultado do Encceja 2023 deve ser divulgado nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio de Teixeira (Inep).

A consulta ao boletim de desempenho poderá ser feita pelos candidatos na Página do Participante do Encceja, no site do exame, onde a nota final das áreas do conhecimento estarão disponíveis a todos que participaram da prova.

Composto por provas objetivas por nível de ensino, seja médio ou fundamental, o exame foi aplicado no último dia 27 de agosto, em todo o Brasil.

Confira como consultar o resultado:

Acesse a Página do Participante do Encceja a partir desta sexta-feira;

Faça o login com as informações do cadastro do Gov.br

Além disso, também será possível ter acesso à vista da prova de redação por meio do mesmo site. A data de divulgação será divulgada posteriormente.