Sorteio da Libertadores 2025 ocorre hoje com Fortaleza: onde assistir, horário e regulamento

O sorteio dos grupos da Libertadores de 2025 ocorre nesta segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai, às 20h (de Brasília). O Brasil é representado por sete clubes, que aparecem em chaves distintas: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo (Pote 1); Internacional (Pote 2); Fortaleza (Pote 3) e Bahia (Pote 4). Ao todo, serão definidos oito chaveamentos com quatro equipes em cada, sendo um time de cada pote.

A distribuição dos potes tem como parâmetro a pontuação no ranking de clubes da Conmebol, anunciado no fim de 2024 - com exceção do Pote 4, que reúne equipes que estavam na pré-Libertadores, como é o caso do Bahia. O regulamento indica que as equipes do mesmo país não podem ser sorteadas para mesma chave, ao menos que o respectivo participante venha do Pote 4.

Deste modo, a depender do sorteio, pode existir o confronto entre Fortaleza x Bahia na fase de grupos. No contexto regional, a atual edição da Libertadores é histórica, pois se trata da primeira vez que o Nordeste tem dois times na maior competição de clubes da América do Sul.

Em 2025, o Fortaleza alcança a 3ª participação na Libertadores, após as temporadas de 2022 e 2023. Já o Bahia chega na 4ª, quebrando uma escrita de 36 anos afastado do torneio. Antes, havia disputado nos anos de1960, 1964 e 1989.

Onde assistir

O sorteio dos grupos da Libertadores de 2025 tem transmissão em tempo real do Diário do Nordeste (site), ao vivo na Verdinha 92.5 FM (rádio), na ESPN (TV Fechada), no ge (site), na Disney+ (streaming) e no canal oficial da Conmebol (YouTube).

Potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores

POTE 1 : Botafogo , River Plate (ARG), Palmeiras , Flamengo , Peñarol (URU), Nacional (URU), São Paulo e Racing (ARG).

: , River Plate (ARG), , , Peñarol (URU), Nacional (URU), e Racing (ARG). POTE 2 : Olimpia (PAR), LDU (EQU), Internacional , Libertad (PAR), Independiente del Valle (EQU), Colo-Colo (CHI), Estudiantes (ARG) e Bolívar (BOL).

: Olimpia (PAR), LDU (EQU), , Libertad (PAR), Independiente del Valle (EQU), Colo-Colo (CHI), Estudiantes (ARG) e Bolívar (BOL). POTE 3 : Atlético Nacional (COL), Vélez Sarsfield (ARG), Fortaleza , Sporting Cristal (PER), Universitario (PER), Talleres (ARG), Deportivo Táchira (VEN) e Universidad de Chile (CHI).

: Atlético Nacional (COL), Vélez Sarsfield (ARG), , Sporting Cristal (PER), Universitario (PER), Talleres (ARG), Deportivo Táchira (VEN) e Universidad de Chile (CHI). POTE 4: Carabobo (VEN), Atlético Bucaramanga (COL), Central Córdoba (ARG), San Antonio Bulo Bulo (BOL), Alianza Lima (PER), Bahia, Cerro Porteño (PAR) e Barcelona de Guayaquil (EQU).

Legenda: O Fortaleza está no Pote 3 da Libertadores, enquanto o Bahia aparece no Pote 4 Foto: divulgação / Conmebol

