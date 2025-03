Veja análise dos possíveis adversários do Fortaleza na Libertadores

O Fortaleza conhecerá seus adversários na Libertadores após sorteio realizado pela Conmebol na noite deste segunda-feira (17).

O Leão está no Pote 3, e enfrentará adversários vindos do Pote 1, Pote 2 e Pote 4.

Pelo regulamento do sorteio, o Leão não poderá enfrentar equipes brasileiras dos Pote 1 e Pote 2, exceto o Bahia, no Pote 4, por ele ter vindo da Pré-Libertadores.

Legenda: Os 4 potes da Libertadores Foto: Divulgação / Conmebol

Veja a análise de possíveis adversários:

A escolha se um adversário é 'pedreira' ou 'acessível' , é a avaliação dentro do Pote em questão, e não a força geral na competição.

POTE 1

Do Pote 1, o Leão não pegará Palmeiras, Flamengo, Sâo Paulo e Botafogo, restando River Plate, Peñarol, Nacional/URU e Racing/ARG.

Pedreiras: River Plate e Racing

Dos 4 possíveis do Pote 1, o River Plate é a maior pedreira. Ainda que a equipe de Marcelo Gallardo não apresente ainda o futebol esperado para o elenco que tem, os Millonarios são uma potência do continente.

A equipe tem um sistema defensivo confiável, sólido, com Armani, Pezzella, Montiel e Quarta, mas do meio pra frente ainda não engrenou.

Legenda: O River Plate tem um grande elenco, mas ainda não engrenou após o retorno de Marcelo Gallardo Foto: Divulgação / River Plate

O Racing também é uma equipe muito forte e conquistou recentemente a Recopa Sul-Americana diante do Botafogo, com duas vitórias convincentes.

A equipe do técnico Gustavo Costas é corajosa e tem um estilo muito ofensivo.

Ainda que a "La Academia" tenha dado uma relaxada após o título da Recopa caindo de rendimento no Campeonato Argentino, tem um ataque poderoso, com Vietto, Martínez e Salas, e com um ótimo meia como Almendra.

Acessíveis: Peñarol e Nacional

É paradoxal achar alguma equipe do Pote 1 acessível, mas comparados os argentinos River Plate e Racing, a dupla uruguaia está abaixo.

O Nacional faz um campeonato uruguaio irregular, apenas em 4º. Mas tem um atacante em grande fase, Nico López.

Legenda: O Nacional tem muita tradição, é um time raçudo, mas um dos acessíveis do Pote 1 Foto: Divulgação / @Nacional

Se o 'Bolso' está irregular, o Peñarol está pior. Os caboneros estão em crise, apenas na 11º colocação do Campeonato Uruguaio, com apenas 6 pontos em 6 rodadas.

A equipe não lembra nem de longe o time que eliminou o Flamengo na Liberta. O destaque do time é Leo Fernández, ex-Fluminense. O zagueiro Coelho também dá segurança lá atrás.

POTE 2

Do Pote 2, o Leão só não pode pegar o Inter. Ou seja, 7 adversários são possíveis:

Pedreiras: Independiente Del Valle, LDU, Bolívar e Estudiantes.

O Del Valle não faz um bom início de Campeonato Equatoriano, mas tem um estilo de futebol ofensivo, que sempre dá trabalho na Libertadores. O time do técnico espanhol Javier Rabanal, ainda não rendeu o esperado, mas tem bons valores na frente, como Jeison Medina e Patrik Mercado.

O Bolívar tem recebido mais investimento do Grupo City, e lidera o Campeonato Nacional com folga para o The Strongest (7 pontos). O técnico argentino Flavio Robatto, tem um time talentoso do meio pra frente, com Ramiro Vaca, Melgar e Justiniano no meio-campo, e o brasileiro Bruno Sávio e Rodríguez no ataque. Mas a defesa é muito frágil.

Não é 'jogo' pegar o Bolívar pela Altitude de La Paz (de 3.640 metros) e pela qualidade ofensiva da equipe.

O Estudiantes, do técnico Eduardo Domínguez, é um dos times mais competitivos do futebol argentino. Está em 7º no Campeonato, mas após queda de rendimento nas últimas rodadas. Mas vinha de 3 vitórias seguidas, entre elas a convincente diante do River Plate por 2 a 0.

Legenda: O Estudiantes é um dos times mais competitivos do futebol argentino Foto: Divulgação / @EdelpOficial

O time possui um meio-campo muito talentoso, com Ascacibar, Palacios, Burgos e Gabriel Neves (ex-São Paulo). No ataque, equipe aposta em Alario, recem contratado do Internacional.

A LDU perdeu força em comparação ao time campeão da Sul-Americana de 2023 diante do Fortaleza, mas ainda assim é um time forte. Principalmente em casa, no estádio CasaBlanca. Com altitude, a LDU raramente perde em casa.

A equipe do argentino Pablo Sánchez, está em 5º do Campeonato Equatoriano. Os destaques da equipe são o meia Fernando Cornejo, e o atacante Michael Estrada. O sistema defensivo é forte, com Ramirez, Quinonez e De la Cruz. O goleiro Alexander Domínguez continua na equipe.

Acessíveis: Olímpia, Libertad e Colo Colo

O Olímpia é vice-lider do Campeonato Paraguaio sob comando do técnico Martín Palermo (aquele, ex-atacante argentino). A equipe tem um ataque interessante, com Derlis González e Rodney Redes, que juntos tem 8 gols no campeonato nacional. O ponto fraco da equipe é a defesa.

Legenda: O Olímpia tem muita tradição na Libertadores, é tricampeão, mas não vive das suas melhores fases Foto: Divulgação / @elClubOlimpia

O Libertad lidera o Campeonato Paraguaio. A equipe é bem treinada, tem bom entrosamento, mas a falta de torcida pode pesar na Libertadores. As equipes jogam a vontade em Assunção. Os destaques da equipe são Lorenzo Melgarejo (6 gols em 9 jogos no campeonato nacional) e o experiente atacante Oscar Cardoso.

O Indio está em fase ruim no Campeonato Chileno. É apenas o 11º com 6 pontos. A equipe tem os meias Claudio Aquino e Lucas Cepeda como destaques, mas o setor ofensivo vem em má fase.

Pote 4

Pedreiras: Bahia, Cerro Porteño e Barcelona/EQU

O Bahia seria o adversário mais difícil do Pote 4. Pela qualidade da equipe, o Tricolor deveria estar pelo menos no Pote 3 com o Fortaleza, mas está no Pote 4 por ter vindo da Pré-Libertadores.

A equipe treinada por Rogério Ceni tem muita qualidade e volta para a Libertadores após 36 anos.

A equipe mantém um meio campo técnico, com Cauly, Everton Ribeiro, Erick e Acevedo. Na frente, Luciano Rodriguez e Erick Pulga deram sangue novo ao ataque.

Legenda: Erick Pulga, ex-Ceará, é um dos reforços do Bahia para a Libertadores Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Cerro Porteño está em 4º no Campeonato Paraguaio e tem uma equipe ofensiva, destaque para os atacantes Cecilio Domínguez e Jonatan Torres.

O Barcelona de Guaiquil é um time competitivo e mostrou isso na Pré-Libertadores contra o Corinthians. Em casa, é muito forte e ofensivo, com Rivero na referência, sendo auxiliado por Valiente, Corozo e Oyola.

Acessíveis: Carabobo/VEN, Atletico Bucaramanga, Central Córdoba, San Antônio Bulo Bolo/BOL, Alianza Lima.

O nível dos 5 times é semelhante e bem inferior ao do Fortaleza. Qualquer um deles bem acessível. O mais competitivo é o Central Córdoba, da Argentina, mas ainda assim é modesto.