Concurso Caixa Econômica Federal 2024 é anunciado; veja detalhes

A Caixa Econômica Federal divulgou que abrirá um novo concurso no próximo ano. Nas redes sociais, o banco confirmou um edital para 2024, que já tinha sido revelado pelo presidente da instituição, Carlos Vieira Fernandes, no final de novembro.

Alguns pontos ainda estão sendo definidos, como os cargos, a quantidade de vagas e a banca organizadora do certame.

No entanto, já foi definido que a escolaridade é focada a partir do nível médio para as carreiras bancárias, ou seja, as vagas serão voltadas para o cargo de técnico bancário.

A lotação será em todo o Brasil, com remuneração de R$ 3.762, 00, além dos benefícios.