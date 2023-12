Confira concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (25)

Diversos concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (25). Há oportunidades para candidatos com níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 32 mil. Veja lista abaixo:

CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE (CETENE/PE)

O concurso público do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene/PE) está com inscrições abertas com 13 vagas e salários que podem chegar a R$ 6.710,29. A carga horária é de 40 horas semanais, disponíveis a candidatos com nível superior completo.

A instituição tem sede em Recife (PE), e as inscrições seguem até o dia 4 de janeiro de 2024, mediante pagamento de taxas que vão de R$ 125 a R$ 150. Todo o processo é feito online, pelo site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências.

Das 13 vagas disponíveis, cinco são para Pesquisador Adjunto I, enquanto as outras oito são para Tecnologista Pleno I. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do qual o Cetene faz parte, as remunerações podem chegar a R$ 14 mil, dependendo do cargo, se somadas as gratificações.

>>> Veja o edital completo

IMBEL

A Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) publicou edital de concurso com vagas para formação de cadastro de reserva em cargos que vão do níveis fundamental ao superior, com salários que podem chegar a R$ 10.838,67.

As inscrições estarão disponíveis, pelo do site da IBFC, até 16 de janeiro de 2024. As provas estão previstas para aplicação no dia 10 de março de 2024.

>> Veja edital completo

TRF5

O Tribunal Regional Federal (TRF5) divulgou edital de concurso público para formação de cadastro de reserva do cargo de Técnico Judiciário. O salário inicial é de R$ 8.046,84 e, somado ao auxílio-alimentação de R$ 1.182,74, chega a R$ 9.229,58.

As inscrições seguem até 21 de janeiro de 2024, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 85.

Os cargos são divididos em duas áreas:

Técnico Judiciário – Desenvolvimento de Sistemas de Informação

Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação

>>> Leia o edital

De acordo com o edital, os aprovados podem ser lotados na sede do TRF5 em Recife ou em uma das seis judiciárias vinculadas nos estados Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

Veja também

PREFEITURA DE RUSSAS

A Prefeitura de Russas, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público com mais de 300 vagas de níveis fundamental, médio e superior.

Entre as oportunidades, há vagas para professor, agente de saúde, agente de limpeza, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 2.944,31.

>> Veja edital completo

As inscrições seguem disponíveis até 10 de janeiro de 2024, pelo site do Instituto Consulpam.

PREFEITURA DE GRANJA

A Prefeitura de Granja, município localizado a 320 km de Fortaleza, tem concursos abertos com 414 vagas abertas para áreas da saúde, educação, administração e assistência social. Os salários vão de R$ 1,3 mil a R$ 12 mil.

Podem participar da seleção candidatos com níveis médio e superior. Há, ainda, 21 oportunidades para pessoas com deficiência. As inscrições seguem até as 23h59 de quarta-feira (27), no site da Universidade Patativa .

>>> Veja o edital completo

PREFEITURA DE PALMÁCIA

A Prefeitura de Palmácia, no interior do Ceará, realiza concurso público para o preenchimento de 97 vagas, além de cadastro de reserva, em cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 3.214,13, a depender da jornada de trabalho e do cargo pretendido.

As inscrições estão abertas até o dia 5 de janeiro de 2024 e podem ser realizadas no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), organizador do certame. As taxas de inscrição variam entre R$ 70 a R$ 140, a depender do cargo.

>>> Confira o edital

PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE

A Prefeitura de Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, está com 163 vagas abertas em concurso público para cargos de nível médio, técnico e superior em áreas como saúde, educação e meio-ambiente. Os salários variam entre R$ 1.320 (agente administrativo) e R$ 10 mil (médico psiquiatra).

Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (26), no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição custa R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.

>>> Leia o edital

Veja também

ESTÁGIO NO INSS

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu processo seletivo de estágio para o INSS, com 1,6 mil vagas distribuídas em todo o País, incluindo diversas cidades do Ceará. As vagas são destinadas a estudantes de nível superior de diversos cursos como Bacharel em Segurança Pública, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia e Ciência da Computação.

Há vagas também para estudantes cursando ensino técnico em Eletrotécnica integrado ao ensino médio, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Recursos Humanos; além de vagas para estudantes do Ensino Médio.

As inscrições podem ser realizadas até 31 de dezembro pelo site do CIEE na opção "processos seletivos".

Os estudantes aprovados e contratados para o estágio de curso superior receberão bolsa-auxílio de R$ 787,98 para 4 horas diárias ou R$ 1.125,69 para 6 horas diárias.

Para ensino médio e técnico, a bolsa-auxílio será de R$ 486,05 para 4 horas diárias ou R$ 694,36 para 6 horas diárias. Além disso, o auxílio-transporte é de R$ 10 por dia estagiado.

>>> Veja edital completo

ESTÁGIO NO TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) seleciona estagiários de nível superior, com 30 vagas em diversas áreas da graduação, além da formação de cadastro de reserva.

Serão selecionados estudantes de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Informática, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Pedagogia.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até 31 de dezembro no site da Universidade Patativa , na opção "concursos em andamento".

>>> Veja o edital completo

ESTÁGIO NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (SPS)

A Secretaria da Proteção Social (SPS) está com processo seletivo aberto para preenchimento de 20 vagas de estágio destinadas a estudantes do curso de Psicologia. Realizadas de forma presencial e gratuita, as inscrições vão até sexta-feira (29).

Interessados em participar da seleção devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior conveniada com a secretaria, manter frequência efetiva e já ter cursado, ao menos, 50% da carga horária do curso.

Para se inscrever, é necessário que os candidatos preencham um formulário anexado ao edital do programa e compareçam ao Laboratório de Inclusão do órgão, que funciona no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. No momento da inscrição, o estudante deverá apresentar histórico da faculdade atualizado, comprovante de matrícula e currículo padronizado, com foto 3x4 atual, além de outros documentos básicos, incluindo cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de quitação eleitoral.

ESTÁGIO NA ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu processo seletivo para estágio em Direito com atuação em direitos humanos e assessoria jurídica popular. Os selecionados farão parte da equipe do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar (EFTA).

Os estudantes selecionados terão carga horária de 20 horas semanais, a serem cumpridas nos horários das 8h às 12h ou das 13h às 17h, de forma presencial. O valor da bolsa auxílio mensal é de R$ 1.722,58.

>> Veja o edital

As inscrições vão até as 12h de 2 de janeiro de 2024, no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O processo seletivo é composto por duas etapas: prova objetiva on-line, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista e apreciação curricular e do histórico escolar, de caráter eliminatório.