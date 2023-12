Concurso Fiocruz publica edital com 300 vagas e salários iniciais de R$ 5,7 mil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou os editais de concurso público com 300 vagas de nível superior e salários iniciais de R$ 5.735,29.

São ofertadas:

100 vagas para Analista de Gestão em Saúde

100 para Pesquisador em Saúde Pública

100 para Tecnologista em Saúde Pública

Há reserva de vagas para pessoas negras (20%) e pessoas com deficiência (5%). E as vagas são, segundo a Fiocruz, para todas as unidades da fundação. No Ceará, a unidade funciona na cidade do Eusébio, na Grande Fortaleza.

>> Edital para Analista de Gestão em Saúde

>> Edital para Pesquisador em Saúde Pública

>> Edital para Tecnologista em Saúde Pública

Inscrições

As inscrições devem começar às 10h do dia 22 de janeiro de 2024, seguindo até as 23h59 do dia 5 de março de 2024, e deverão ser feitas exclusivamente pelo site do concurso.

Para os cargos de Tecnologista em Saúde Pública e Analista de Gestão em Saúde, a inscrição vai custar R$ 150. Já para o cargo de Pesquisador em Saúde Pública, o valor da inscrição é de R$ 200.

Serão isentos da taxa de inscrição os candidatos de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, cuja

renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo, e doadores de medula óssea.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 28 de abril de 2024.

Etapas da seleção

Para o cargo de Analista em Gestão de Saúde as etapas de seleção são:

prova objetiva/discursiva

etapa de títulos

Já para o cargo de Tecnologista em Saúde Pública as etapas de seleção são:

prova objetiva/discursiva

etapa de títulos

para determinados perfis, indicados no Edital, realização de prova prática

Para o cargo de Pesquisador em Saúde Pública as etapas são