Prefeitura de Palmácia anuncia novo concurso público com 97 vagas; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Palmácia, no Interior do Ceará, anunciou a abertura de novo concurso público para o preenchimento de 97 vagas, além de cadastro de reserva, em cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental. Os salários variam entre R$ 1.320,00 e R$ 3.214,13, a depender da jornada de trabalho (20 a 40 horas semanais) e do cargo pretendido.

As inscrições estão abertas até o dia 5 de janeiro de 2024 e podem ser realizadas por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), organizador do certame.

>> Veja aqui o edital completo

Vagas

Conforme o edital do concurso, as oportunidades são para os seguintes cargos:

Agente de Endemias (2);

Agente de Saúde (13);

Agente Administrativo (10);

Assistente Social (3);

Dentista (1);

Educador Físico (2);

Eletricista (1);

Engenheiro Agrônomo (1);

Farmacêutico (1);

Fisioterapeuta (1);

Fonoaudióloga (1);

Merendeira (5);

Motorista B (2);

Motorista D (3);

Nutricionista (1);

Orientador Social (2);

Professor - Ciências (apenas 1 vaga cadastro reserva);

Professor de Educação Especial (2);

Professor de Educação Física (apenas 1 vaga cadastro reserva);

Professor de Educação Infantil (5);

Professor de Geografia (apenas 1 vaga cadastro reserva);

Professor de História (apenas 1 vaga cadastro reserva);

Professor de Matemática (3);

Professor Pedagogo (10);

Professor de Português (apenas 1 vaga cadastro reserva);

Psicólogo (2);

Recursos Humanos (1);

Secretária Escolar (2);

Serviços Gerais (10);

Técnico Bucal (2);

Técnico de Enfermagem (5);

Terapia Ocupacional (1);

Veterinário (1).

Inscrições

Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 5 de janeiro de 2024 por meio do site do Idib. As taxas de inscrição variam entre R$ 70,00 a R$ 140,00, a depender do cargo.

Provas

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, nas áreas de conhecimentos comuns e específicos, além de prova de títulos para os cargos da área da educação.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 18 de fevereiro de 2024. O conteúdo programático prevê questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

De acordo com o edital, o concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.