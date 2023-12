Concurso da Prefeitura de Tabuleiro do Norte tem 163 vagas e salários até R$ 10 mil; veja detalhes

A Prefeitura de Tabuleiro do Norte, no Interior do Ceará, está com 163 vagas abertas em concurso público para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.320 (agente administrativo) e R$ 10 mil (médico psiquiatra).

>>> Leia o edital

Os interessados devem se inscrever até o dia 26 de dezembro por meio do site do Instituto Consulpam, que faz a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição custa R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.

Há vagas para as mais diversas áreas como saúde, educação e meio-ambiente. Os profissionais que passarem terão jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais.

A prova objetiva do concurso será realizada no dia 3 de março de 2024. Para alguns cargos, ainda haverá prova de títulos, prova prática, avaliação clínica e curso de formação, segundo prevê o edital.

Confira os cargos: