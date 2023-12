Edital de concurso da Anac é publicado com 70 vagas e salários de R$ 16,4 mil; veja detalhes

O edital do novo concurso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi divulgado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (8), com 70 vagas para o cargo de especialista em Regulação de Aviação Civil e remuneração de R$ 16.413,35. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima quarta-feira (13) e seguirão até o dia 4 de janeiro de 2024 no site oficial do Cebraspe, executor do exame.

As vagas, que são para carreira de nível superior, estão distribuídas em três áreas de atuação. A primeira, com 25 vagas, é para profissionais qualquer área de formação acrescida de licença de piloto(a) de avião ou helicóptero. A segunda possui 25 oportunidades para engenheiros, enquanto a última tem 25 vagas disponíveis para qualquer segmento de formação.

Conforme o edital, serão classificados 246 candidatos para entrada no cadastro reserva. Enquanto isso, do total de vagas, 5% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% às pessoas negras, com todos os convocados sendo lotados no Distrito Federal ou em São Paulo, seguindo critérios da Anac.

Etapas da seleção

Na primeira etapa da seleção, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas, provavelmente no dia 3 de março de 2024, e haverá ainda avaliação de títulos.

Já na segunda e última fase, será administrado um curso de formação com até 160 horas de duração, divididas em aulas online e presenciais, em Brasília. A previsão é de que essa última fase ocorra em agosto de 2024.

Este é o primeiro concurso público da Anac em oito anos. O último ocorreu em 2015 e preencheu 150 vagas divididas nas carreiras de técnico em regulação, técnico administrativo, analista administrativo e especialista em regulação.