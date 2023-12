Inscrições para competição que deve premiar projetos de jovens terminam nesta quinta-feira (7)

Terminam nesta quinta-feira (7) as inscrições para o JD Hackathon de Impacto, competição de soluções tecnológicas que integra o JD Festival 2023, evento marcado para os dias 16 e 17 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará. A competição tecnológica é realizada pelo programa Juventude Digital.

São 100 vagas e a premiação total é de R$ 5 mil, além de incubação para os projetos vencedores. Podem participar jovens entre 18 e 29 anos que sejam residentes em Fortaleza.

Para se inscrever, é preciso seguir o seguinte passo a passo: ler o edital disponibilizado no portal do JD, fazer o upload de algum documento oficial com foto, finalizar o cadastro no Fortaleza Digital e preencher formulário on-line. É possível se inscrever de forma individual ou em grupos de cinco a oito pessoas.

Os critérios para a seleção são: perfil de trabalho em equipe, nível de intenção empreendedora, compreensão da atuação no Juventude Digital e ser ex-aluno do Juventude Digital. Metade das vagas será destinada a pessoas de grupos sociais minorizados (mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e indígenas).

JD Hackathon

O hackathon é uma competição no formato de maratona que propõe o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Neste JD Hackathon de impacto, os participantes poderão escolher entre três desafios propostos no edital: descarte de resíduos eletrônicos, inclusão digital de pessoas socialmente vulneráveis e inclusão de jovens no mercado de trabalho. Durante o evento, todas as atividades terão apoio de mentores experientes do mercado, além de convidados.

Premiação

As cinco equipes vencedoras do JD Hackathon de Impacto receberão como prêmio a incubação de seus projetos por 10 meses, em parceria com a organização sem fins lucrativos Somos Um.

Além disso, as três primeiras equipes receberão os seguintes valores: R$ 2.500 (1º lugar), R$ 1.500 (2º lugar) e R$ 1.000 (3º lugar).