Concurso Anvisa define banca avaliadora; saiba mais sobre o certame

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu a banca organizadora que ficará responsável pelo novo concurso do órgão. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi escolhido para executar a seleção.

"Ratifico a inexibilidade de licitação em favor da entidade Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos,CNPJ/MF nº 18.284.407/0001-53, no montante de R$ 2.046.206,48", informa o documento.

O novo concurso Anvisa foi autorizado no dia 19 de julho, para o preenchimento de 50 vagas na carreira de especialista em regulação e vigilância sanitária, de nível superior. A previsão é que o edital seja publicado ainda este ano.

O prazo para a publicação do edital é de até seis meses, ou seja, até 15 de janeiro de 2024. No entanto, a expectativa é que os órgãos com novos concursos autorizados não cheguem ao limite previsto, pois a ministra Esther Dweck afirmou em coletivas que a intenção de publicar os editais ainda este ano.

Vagas e salário

A portaria que autoriza o concurso da Anvisa só revelou que a oferta será de 50 vagas para o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária.

A Folha Dirigida confirmou, por meio do projeto básico usado no processo de escolha da banca, que serão quatro especialidades: engenharia, saúde, recnologia da Informação (TI); e farmácia.

A carreira é destinada a quem tem nível superior, em área a ser informada no edital. Já a remuneração inicial será de R$17.071,35, incluindo o vencimento básico recém-reajustado e o auxílio-alimentação de R$658.