Concurso IPCA abre inscrições com 80 vagas e salário de R$ 20 mil

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) abriu as inscrições, nesta terça-feira (5), para concurso com 80 vagas e salários de até R$ 20 mil. As vagas são voltadas para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa, sendo necessário ter nível superior.

A jornada de trabalho semanal é de 40 horas semanais. O concurso segue aberto até as 16h do dia 10 de janeiro. Do total, 20% das vagas são destinadas para candidatos autodeclarados negros e 10% para pessoas com deficiência.

Como se inscrever?

É possível se inscrever de forma remota pelo site da Fundação Cesgranrio. Os candidatos interessados precisam pagar uma taxa de R$ 180 para participar.

No caso dos doadores de medula óssea e dos inscritos no CadÚnico, é possível solicitar isenção até o dia 14 de dezembro.