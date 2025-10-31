O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal
As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)
Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José
Uma linha de investigação trabalhada pela Polícia é que o assassinato do vereador tenha sido ordenado por um chefe de uma organização criminosa, que está preso em um presídio federal de segurança máxima
A sogra do político também foi atingida
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Segundo especialistas, estratégia de manutenção do poder político é habitual na vida pública cearense, mas não é uma especificidade do Estado
Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes tiveram que usar esmeriladora para desmontar o equipamento
Há vagas para as mais diversas áreas como saúde, educação e meio-ambiente