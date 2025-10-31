Diário do Nordeste
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Governador Elmano de Freitas ao lado de deputados e secretários em assinatura de ordem de serviço

Ceará

Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José

João Lima Neto 04 de Junho de 2025
O presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte estava sentado na calçada da sua casa, quando foi baleado por dois criminosos

Segurança

Pistolagem e política: vereador e três secretários municipais foram assassinados em Tabuleiro do Norte em 10 anos

Uma linha de investigação trabalhada pela Polícia é que o assassinato do vereador tenha sido ordenado por um chefe de uma organização criminosa, que está preso em um presídio federal de segurança máxima

Messias Borges, Emerson Rodrigues 28 de Dezembro de 2024
Tabuleiro do Norte

Segurança

Presidente da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte é assassinado a tiros na calçada de casa

A sogra do político também foi atingida

Flávia Marques 26 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Tabuleiro do Norte?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Tabuleiro do Norte?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Candidatos

PontoPoder

Políticos preparam estreia de filhos e cônjuges para disputar vagas nas eleições de 2024 no Ceará

Segundo especialistas, estratégia de manutenção do poder político é habitual na vida pública cearense, mas não é uma especificidade do Estado

Bruno Leite 02 de Abril de 2024
Ocorrência em Tabuleiro do Norte

Ceará

Funcionária de mercado fica ferida após prender mão em máquina de amaciar bife em Tabuleiro do Norte

Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes tiveram que usar esmeriladora para desmontar o equipamento

Redação 27 de Janeiro de 2024
Foto de pessoas em sala de aula fazendo prova

Papo Carreira

Concurso da Prefeitura de Tabuleiro do Norte tem 163 vagas e salários até R$ 10 mil; veja detalhes

Há vagas para as mais diversas áreas como saúde, educação e meio-ambiente

Redação 11 de Dezembro de 2023
1 2 3