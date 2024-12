Pistolagem e política: vereador e três secretários municipais foram assassinados em Tabuleiro do Norte em 10 anos

O assassinato do presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, o vereador Marcos Aurélio Araújo (PP), na noite da última quinta-feira (26), é mais um crime que estreita a relação entre política e pistolagem, naquele Município. Em pouco mais de 10 anos, além do vereador, dois secretários municipais que exerciam o cargo e um ex-secretário foram executados.

Marcos Aurélio, de 57 anos, foi eleito, nas eleições de 2024, para o quarto mandato como vereador, com o maior número de votos do Município — 1.508. Ele estava sentado na calçada da sua casa, na companhia de duas mulheres, quando dois homens chegaram atirando pelas costas do político, que morreu no local. A sogra do vereador também foi baleada, na ação criminosa.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga a autoria e a motivação do crime. A reportagem apurou, com duas fontes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) - que atuam na região e na área de Inteligência - que as primeiras informações apontam para um crime de pistolagem.

Uma linha de investigação trabalhada pela Polícia é que o crime tenha sido ordenado por um chefe de uma organização criminosa - ligado a uma facção - que está preso em um presídio federal de segurança máxima. Outro homicídio, registrado em Tabuleiro do Norte no último dia 18 de dezembro, que vitimou um homem de 31 anos (que trabalharia junto de Marcos Aurélio), pode ter relação.

Os investigadores suspeitam ainda que o mandante do assassinato de Marcos Aurélio Araújo também tenha ordenado a morte de Ricardo Nestor Rotsen Rabelo Vasconcelos, 48, que era secretário de Assuntos Institucionais e Políticos de Tabuleiro do Norte e irmão do prefeito Rildson Rabelo Vasconcelos (PP). O secretário municipal foi morto a tiros no dia 28 de outubro de 2021, na saída de posto de combustíveis, no Centro do Município.

Dois assassinatos em três meses

O ex-secretário de Obras de Tabuleiro do Norte, Sílvio Roberto Guerreiro Freire, também foi assassinado na porta de casa, enquanto estava sentado na calçada, naquele Município, no dia 11 de dezembro de 2014. Ele era cunhado do ex-prefeito Maiard de Andrade.

Sílvio Guerreiro, Maiard de Andrade e a ex-primeira-dama Maria do Socorro Guerreiro Freire chegaram a ser denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por participação no assassinato do vigilante Ozias dos Reis Marinho, ocorrido no município de Tabuleiro do Norte, no dia 8 de abril de 2003. Porém, Sílvio foi assassinado durante o trâmite do processo criminal e o casal Maiard e Maria do Socorro foi impronunciado pela Justiça Estadual (ou seja, não foi levado a julgamento).

Três meses antes do assassinato de Sílvio Guerreiro, outro secretário municipal (este em atividade) foi morto: o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, João Moreira da Silva, conhecido como 'Neto Trajano'. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido com 22 tiros, na entrada da casa da sua mãe, na noite de 12 de setembro de 2014.