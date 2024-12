Criminosos se fingem de policiais para invadir casa e praticar roubo no Interior do Ceará; veja vídeo

Criminosos se vestiram de policiais e invadiram uma casa para praticar um roubo, no Município de Cedro (a cerca de 400 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará. A invasão foi filmada por uma câmera de segurança.

O crime aconteceu no bairro Jardim Afonso, no último sábado (21). A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) confirmou, por nota enviada ao Sistema Verdes Mares nesta quarta-feira (25), que investiga o crime.

"Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional de Icó e está a cargo da Delegacia Municipal de Cedro, unidade da PCCE que realiza diligências visando elucidar o caso", informou a Polícia Civil, por nota. Ninguém foi preso, até a publicação desta matéria.

No vídeo, é possível ver cinco criminosos chegarem à residência em um carro branco, às 5h50 (início da manhã) do último dia 21. Os suspeitos trajavam blusas escuras e de manga longa e balaclavas ou máscaras, além de distintivos policiais.

Um homem portava um envelope - para disfarçar uma ordem judicial. Outro suspeito utilizava um colete balístico e sacou uma arma de fogo. Um comparsa abriu o portão da casa com uma chave, permitindo que a quadrilha entrasse na residência.

Veja o vídeo:

A TV Verdes Mares apurou que o imóvel pertence a um empresário, que foi feito refém junto da família pelos criminosos. Relógios, joias, quatro aparelhos celulares e R$ 5 mil em espécie teriam sido subtraídos pela quadrilha.

A Polícia Civil destacou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

A população ainda pode procurar o “e-denúncia”, o site do serviço 181 (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/) ou o telefone (88) 3564-0194, da Delegacia Municipal de Cedro. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.