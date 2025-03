Acusados de integrar 'braço' do Comando Vermelho em Caucaia são condenados a 81 anos de prisão

Cinco acusados de integrar a facção carioca Comando Vermelho (CV) foram condenados na Justiça do Ceará. Somadas, as penas chegam a 81 anos de prisão, por crimes como participar de organização criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme a decisão proferida na última semana pelos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, outros quatro denunciados foram absolvidos, por não haver provas suficientes que levassem à condenação.

Os acusados estariam envolvidos com o tráfico de drogas na cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a investigação, o grupo atuava como um 'braço' do CV, na região de Sítios Novos, no município, sob a liderança de Pedro Henrique Matos Silva, o 'R15' também denunciado e que teve o processo desmembrado.

QUEM SÃO OS CONDENADOS:

Aldenor Paixão de Menezes Neto: teria papel de 'correria' dentro da facção, conforme a denúncia. Pena de 18 anos e quatro meses de prisão, por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico

Claudinei Araújo Duarte: mantinha contato direto com a liderança, ficando responsável pela tratativa do tráfico. Pena de 18 anos e quatro meses de prisão, por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico

Francisco Jardel da Silva Felipe: Ficava responsável pela tratativa de compra e venda das drogas. Pena de 18 anos e quatro meses de prisão, por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico

Mateus Martins Maciel, teria papel de 'correria'. Pena de 18 anos e quatro meses de prisão, por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Maria Soraia Duarte, 'olheira' da facção. Pena de oito anos e três meses de prisão, por integrar organização criminosa. Absolvida de associação para o tráfico

Apenas para Maria Soraia foi concedido o direito de recorrer em liberdade. As defesas deles não foram localizadas pela reportagem.

Foram absolvidos os réus Vinícius Almeida Menezes, Francisco Lucas da Silva Maciel, José Ari Andrade da Silva e Elmo Leilson do Nascimento. Para estes já foram expedidos os alvarás de soltura.

BRIGA ENTRE COMANDO VERMELHO E MASSA

A denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) foi originada a partir de um inquérito instaurado na Delegacia Metropolitana de Caucaia, "visando apurar a disputa territorial por pontos de venda de drogas naquele município".

A disputa seria entre o CV e a Massa Carcerária, uma dissidência do Comando Vermelho, comandada pela 'Tropa do Mago', do acusado Francisco Cilas de Moura Araújo.

"Segundo registra o aludido inquérito, a estrutura do Comado Vermelho naquela região começou a ser revelada a partir da extração e análise do aparelho telefônico apreendido com Jurandir de Oliveira Campos, o 'Didi', um dos principais criminosos do grupo atuante nas referidas localidades, preso durante a Operação Annulare, da Draco", disse o MP.

Com o avançar das investigações, a Polícia concluiu o relatório de análise de conteúdo telefônico e telemático, ficando reveladas diversas mensagens de cunho criminoso, "nas quais restou evidenciada a existência de um braço da organização criminosa Comando Vermelho".

