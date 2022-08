Chefe de facção, Cilas o 'Mago' e outros 11 são alvos de mandado em operação da Polícia Civil do CE

A Polícia Civil do Ceará cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e prisão contra membros de uma facção criminosa, sendo um dos alvos o líder da organização. Francisco Cilas de Moura Araújo, de 46 anos, conhecido como o 'Mago'. Cilas responde por homicídio, tráfico, porte ilegal de arma de fogo.

O pedido de prisão contra Cilas partiu do Ministério Público (MPCE), para reforçar a importância da permanência do acusado detido. 'Mago' já se encontrava preso em uma unidade de segurança máxima e foi denunciado pelo órgão por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A 'Operação Salus', deflagrada na última sexta-feira (26), desarticulou o grupo atuante no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Outro mandado cumprido durante as buscas foi contra um homem, em Manaus, no Amazonas.

O suspeito identificado como Edenildo Assunção Silva teria envolvimento em um homicídio registrado em Caucaia, no ano de 2021. Dentro da facção, ele ficava responsável por comercializar drogas, apurou a reportagem junto a uma fonte que participou das diligências.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito era monitorado pela Coordenadoria de Inteligência da Pasta. A SSPDS repassou informações à Polícia Civil do Amazonas, que conseguiu prender o homem.

QUEM SÃO OS OUTROS DETIDOS

Felipe de Souza Almeida

Thainara Soares da Costa

Janete Clea Pinheiro Façanha

Ana Marielen Muniz Vieira

Valclecy do Nascimento da Silva

Jeferson Ramos Ângelo

Matheus da Silva Nascimento

Gil Sávio dos Santos

Dois adolescentes finalizam a lista. Os mandados foram expedidos pela Vara de Organização Criminosa de Fortaleza e Vara de Caucaia e todos os detidos permanecem à disposição da Justiça.

"A ofensiva, que contou com 80 policiais civis, é resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia Metropolitana de Caucaia, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) da PC-CE, Ministério Público do Ceará (MPCE) e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil do Amazonas", disse a SSPDS.

O delegado Romulo Melo destaca que a operação só foi possível pelo serviço da Coordenadoria de Inteligência (Coin) e contou com apoio logístico do Departamento da Polícia Judiciária Metropolitana.

QUEM É CILAS

Francisco Cilas já esteve na lista dos mais procurados do Estado. Em troca de informações que resultassem na prisão dele, as autoridades ofereceram R$ 10 mil. De acordo com investigação da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Cilas o iniciou sua empreitada criminosa na companhia do infrator Antônio Gerlando Sampaio Viana, o 'Toin das Armas', que antes de ser preso era líder da facção carioca, em Caucaia.

Legenda: A Polícia apreendeu um anel templário com sigla representando as iniciais 'Mago' Foto: Reprodução

"Cilas era apenas um dos matadores, mas começou a se relacionar amorosamente com Michelly Sayomara Sampaio Rocha, sobrinha de Toin. Tal fato aproximou os criminosos. Após transferência de Toin para presídio federal, Cilas assumiu a chefia da organização"

Na facção, abaixo do 'Mago' estavam Alban Darlan Batista Guerra e Heldervan Barbosa do Nascimento, o 'Pança'. Darlan foi morto em confronto com policiais do Rio de Janeiro dias após a prisão de Cilas. Já 'Pança', desde 2020, foi capturado mais de uma vez por PMs no Ceará.

'O Mago' foi preso em julho de 2020 e em agosto de 2021 transferido para presídio de segurança máxima, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto destaca que é importante não só identificar e prender, mas também "manter reclusas pessoas com posições de liderança, como o Francisco Cilas". Conforme o promotor, isso "cria um vazio de poder e é importante para avançar no combate ao crime organizado".

DENÚNCIAS

A Secretaria da Segurança Pública destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, para o número 181 ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. "O sigilo e o anonimato são garantidos", segundo a Pasta.

